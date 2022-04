Finále extraligy mezi Třincem a Spartou začne v pondělí 18. dubna

Ilustrační foto - Semifinále play off hokejové extraligy 5. zápas HC Sparta Praha - HC Motor České Budějovice, 11. dubna 2022 v Praze. David Němeček ze Sparty ,brankář Sparty Július Hudáček se rdují z postupu do finále.

Praha - Finále play off hokejové extraligy mezi Třincem a pražskou Spartou začne na Velikonoční pondělí 18. dubna na ledě Ocelářů. Druhý tým tabulky po základní části, který obhajuje tituly z roku 2019 a loňska, postoupil už v pátek po výhře v semifinálové sérii nad Mladou Boleslaví 4:0 na zápasy. Třetí Sparta dnes porazila doma České Budějovice 3:2, v sérii 4:1.

Oceláři se utkají se Spartou v play off počtvrté v historii. V roce 2002 vyhráli Pražané ve čtvrtfinále 4:2 na zápasy, o 11 let později byli ve stejné fázi úspěšnější Oceláři (4:3) a v roce 2015 v semifinále vyhráli také Slezané (4:2). V této sezoně je Třinec ve vzájemných zápasech stoprocentně úspěšný - domácí duely vyhrál 4:2 a 4:1, na ledě Sparty 7:4 a 8:5.

Druhý zápas je na programu v úterý opět v Třinci, pak se série přesune na pátek a sobotu do Prahy. Případný pátý zápas by se hrál v úterý 26. dubna v Třinci, šestý je naplánován do O2 areny na čtvrtek 28. dubna a nejpozději bude rozhodnuto o dva dny později v Třinci.

Finále Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy:

Pondělí 18. dubna - 1. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha (vzájemné zápasy v této sezoně: 7:4, 4:2, 8:5, 4:1; ČT sport a O2 TV Sport).

Úterý 19. dubna - 2. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha (ČT sport a O2 TV Sport).

Pátek 22. dubna - 3. zápas:

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (ČT sport a O2 TV Sport).

Sobota 23. dubna - 4. zápas:

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (ČT sport a O2 TV Sport).

Úterý 26. dubna - případný 5. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha (ČT sport a O2 TV Sport).

Čtvrtek 28. dubna - případný 6. zápas:

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (ČT sport a O2 TV Sport).

Sobota 30. dubna - případný 7. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha (ČT sport a O2 TV Sport).

Pozn.: Časy zápasů ještě nebyly zveřejněny.