Filmy z českého workshopu bodovaly v Sundance a soutěží o Oscara

Praha - Filmy z českého workshopu dok.incubator bodovaly na americkém festivalu Sundance a soutěží o americké ceny Oscar. Workshop pomohl třeba ke vzniku dokumentárního filmu The Earth is Blue as an Orange, za který dostala ukrajinská filmařka Iryna Tsilyková na letošním Sundance cenu za dokumentární režii. Snímek uvede v březnu v české premiéře i festival Jeden svět. Dok.incubator pomohl také ke vzniku rumunskému dokumentu Acasa, My Home, který na Sundance dostal cenu za dokumentární kameru, i brazilskému The Edge of Democracy, který je mezi dokumenty nominován na Oscara. ČTK to sdělil mluvčí dok.incubator Jan Papica.

Film Tsilykové The Earth is Blue as an Orange vyobrazuje rodinu čelící traumatům života v centru válečné zóny. Dokument Acasa, My Home režiséra, scénáristy a kameramana Radua Ciorniciuce líčí dramatický příběh rodiny vyhnané z divočiny Bukurešťské delty, která je nucena se adaptovat na život velkoměsta. Cenu za kameru si za film odnesli na Sundance Ciorniciuc a Mircea Topoleanu. Oba filmy jsou debuty mladých tvůrců.

Na festivalu nezávislých filmů Sundance na konci ledna zvítězil také v kategorii krátkometrážních animovaných filmů český snímek Dcera režisérky Darji Kaščejevové, který posbíral už několik festivalových cen a je nominován na Oscara. V boji o Oscara je aktuálně i snímek The Edge of Democracy režisérky Petry Costy, který se účastnil dok.incubator. Ukazuje rozklad demokratického systému v Brazílii pod vlivem mocných zájmových skupin.

"Dok.incubator se ukázal být nedocenitelným zdrojem svěžích talentů a překvapivých, netradičních přístupů k vyprávění příběhů. Na základě našich zkušeností můžu říct, že jde o workshop, který je na jedné straně velmi intenzivní, ale zároveň si dokáže najít velmi osobní přístup lektorů a mentorů ke každému filmu. Právě to pomáhá vytvářet ty nejzajímavější filmové příběhy," uvedl za festival Sundance Harry Vaughn, který na workshop jezdí pravidelně vybírat filmy do soutěžní sekce festivalu.

Workshop pomáhá i českým filmařům. Podílel se na celé řadě českých dokumentárních filmů. Jedná se například o dokumenty Planeta Česko?, Švéd v žigulíku?, Budovatelé říše či Central Bus Station?.

Dok.incubator byl založen v roce 2010 ve spolupráci s festivalem DOK Leipzig jako think-tank poskytovatelů profesionálního vzdělávání pro menší producenty. V roce 2012 se konal první ročník a snímek The Machine Which Makes Everything Disappear, který workshopem prošel, hned získal hlavní cenu za režii na Sundance. Dok.incubator pomáhá tvůrcům se střihem či dramaturgií, ale soustředí se i na marketing a plánování distribuce tak, aby dokumenty dokázaly uspět na globálním trhu.