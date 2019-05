Filmový štáb s režisérem Ondřejem Trojanem se usadil v Rumburku

Rumburk (Děčínsko) - Filmový štáb v čele s režisérem Ondřejem Trojanem se usadil na severu Čech. V Rumburku ve Šluknovském výběžku začalo natáčení komedie Bourák s herci Jiřím Macháčkem, Kristýnou Bokovou, Kateřinou Winterovou. Roli Bouráka si zahraje Ivan Trojan. Pokud vše klapne, premiéra černé gangsterské hudební komedie by se mohla uskutečnit na jaře roku 2020. ČTK to dnes, při druhém natáčecím dni řekla za štáb Barbara Trojanová.

"Scénář mě hned napoprvé rozesmál," řekla ČTK Winterová, kterou diváci mohou znát z předchozího Trojanova filmu Toman. "Tady hraji Elvíru, což je paní, která by chtěla být krásnou a úžasnou maminkou a babičkou, ale propadne alkoholu," uvedla Winterová, která Šluknovským výběžkem zatím pouze projížděla.

Macháček Sudety zná podle svých slov dobře. "Narodil jsem se v Ústí nad Labem, kde jsem strávil prvních čtrnáct dní svého života, a prvních čtrnáct let pak v Litoměřicích. Sever je drsnej, jsem rád, že jsem to dětství prožil tady, to člověka vyškolí," řekl ČTK Macháček. Ve filmu hraje Rudu, majitele herny, jenž se dozví, že herny jsou s okamžitou platností zakázané. "A začne se mu hroutit celý život, navíc je nešťastně zamilovaný do Markéty, ženy hlavního hrdiny. Je to takový bizarně nešťastně umanutý člověk," shrnul Macháček.

Scénář Bouráka napsal Petr Jarchovský podle předlohy Evity Naušové a z původního sociálního dramatu vznikla stylizovaná komedie o dospělé dceři, která se rozhodne zachránit manželství svých rodičů. "Scénář měl Petr Jarchovský pro Ondřeje připravený dlouho, ale přišla realizace Tomana a toto se odložilo," uvedla Trojanová. "Měla by to být černá hudební komedie, která je obsazena podobnými herci jako v Tomanovi, takže to bude skvělá ukázka toho, čeho jsou ti naši herci schopní," poznamenala Trojanová.

Na sever Čech byla předloha zasazena, proto se natáčí několik dní v Rumburku a Varnsdorfu. Na podzim se sem štáb ještě vrátí. Významnou roli má hudba ve stylu rockabilly, kterou skládá Petr Ostrouchov, zpívat bude Matěj Ruppert, jenž hraje zpěváka místní kapely.

Na scéně, která se dnes natáčela v Rumburku, se objevil žák třetí třídy František. "Je to, jako když paní učitelka zadá básničku, tak se to učím a k tomu si něco domýšlím. Navíc mám dneska volno ze školy. Baví mě to hodně," řekl ČTK k natáčení snímku, jehož autoři věří, že stejně tak se budou bavit i diváci.