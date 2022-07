Filmová nadace ocenila čtyři scénáře, autorům rozdělí 730.000 korun

Karlovy Vary - Čtyři scénáře ocenila v tradiční soutěži Filmová nadace, která mezi jejich tvůrce rozdělila 730.000 korun. U porotců zabodovaly pohled do nedávné minulosti i příběhy ze současnosti. V hlavní kategorii ocenění získaly tři scénáře, jeden z nich má dva autory. S příběhem nazvaným Les soutěžili Petr Kazda a Tomáš Weinreb a získali nejvyšší odměnu 250.000 korun. Ve stejné kategorii uspěli Pavel Gotthard a Viktor Polesný, v kategorii Hvězda zítřka pro začínající autory do 33 let nadace ocenila Davida Semlera. Výsledky pořadatelé vyhlásili na festivalu v Karlových Varech.

"K vytvoření scénáře mě vedla doba, je to několikátý můj příběh, který se zabývá manipulací. Dance macabre je o dvou lékařích, kteří jsou povoláni k umírajícímu (Klementu) Gottwaldovi. Je tam mnoho dramatických situací a zároveň to popisuje 50. léta, kdy společnost byla blbá a zmanipulovaná, a dneska, jak se na to dívám, se blížíme k něčemu podobnému," řekl dnes o svém scénáři Polesný.

Mladý tvůrce David Semler v příběhu nazvaném Neposlušné děti popisuje neobvyklý milostný trojúhelník, který tvoří tlumočnice do znakového jazyka, trestanec a jeho neslyšící syn. Tlumočnice se muži, který se synem nedokáže komunikovat, pomáhá tento vztah zprostředkovat, návštěvy ale ještě více pošramotí vztah obou mužů a navíc zasáhnou i do jejího života. Nadace scénář odměnila 150.000 korunami. Text Pavla Gottharda nazvaný Vlasta, který vypráví o těžkých životních rozhodnutích herečky a disidentky Vlasty Chramostové, nadace odměnila částkou 180.000 korun.

Členové výboru nadace vybírali z 95 zaslaných scénářů, které tvořily mimo jiné dramata, komedie, pohádky nebo detektivky. "Potenciál na brzké převedení vítězných scénářů do filmové podoby je značný. Dokládá to i fakt, že tři scénáře jsou podpořeny Státním fondem kinematografie, dva mají opční smlouvu s producentem a u dvou už autoři spolupracují s budoucím režisérem," uvedl Martin Chalupský, člen správní rady Filmové nadace. Ivo Mathé, předseda výboru nadace, řekl, že kromě oceněných jsou velmi kvalitní scénáře ještě i do pomyslného desátého místa; nadace však drží strategii odměnit raději vyšší částkou menší počet děl než naopak.

Za 17 let trvání nadace podpořila 117 scenáristů téměř 12,5 milionu korun. Slavnostní předání šeků se konalo za účasti partnerů nadace, kterými jsou Barrandov Studio, energetická firma innogy a Česká televize. Dosud mělo premiéru 16 filmů, které vznikly na základě nadací oceněných scénářů. Zatím posledním bylo drama Kryštof, jež se na plátna kin dostalo loni.

"Letos počítáme s uvedením dvou snímků, jejichž scénáře nadace dříve ohodnotila. Diváci se mohou v říjnu těšit na drama Běžná selhání a na historickou životopisnou fresku Il Boemo. V příštím roce by se měl ve filmové podobě představit nadací oceněný scénář Alberta Hospodářského nazvaný Brutální vedro," řekla dnes Helena Uldrichová, členka správní rady nadace a vedoucí Filmového centra České televize. Snímek Brutální vedro je jedním z deseti vybraných projektů v industry programu v sekci Works in Progress, které se představí na letošním karlovarském filmovém festivalu.