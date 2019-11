Filmaři získají od vlády dalších 500 milionů korun na pobídky

Praha - Ještě letos získá český filmový průmysl dalších 500 milionů korun na filmové pobídky. Vyplývá to z výsledků jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s ředitelkou Státního fondu kinematografie Helenou Bezděk Frankovou. Peníze dostanou filmaři z prostředků, které ministerstvo financí ušetřilo na obsluze státního dluhu. Mělo by to zabránit hrozícímu odchodu zahraničních štábů z Česka.

Už v polovině letošního roku tvůrci vyčerpali 800 milionů korun, které Česko ročně prostřednictvím Státního fondu kinematografie poskytuje na filmové pobídky. Fond proto od 15. července další zájemce o natáčení nemohl přijímat.

Zahraniční filmové štáby loni přinesly do České republiky téměř pět miliard korun. Podle šéfa produkční společnosti Milk and Honey Radomíra Dočekala jsou filmové pobídky investicí, kdy se státu vrací víc peněz, než vložil.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se navýšením částky na filmové pobídky podpoří i český filmový průmysl a s ním související odvětví a profese, které jsou v ČR na špičkové úrovni. "Shodli jsme se na tom, že podpora filmového průmyslu musí být do budoucna řešena systémově. Připravíme legislativu, která zajistí stabilní a odpovídající model financování. Česko tak zůstane tím, čemu se v zahraničí říká 'film friendly region'," uvedla ministryně.

Česko je pro filmaře atraktivní destinací. Aktuálně panující boom velkých seriálových produkcí do Česka přivedl řadu projektů. Tím největším bylo natáčení první sezony fantasy seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevingneovou. Pro Amazon Studios a Legendary Television jej v Česku loni vyráběla společnost Stillking a proinvestovala v zemi téměř 1,5 miliardy korun. Nyní se v Česku natáčejí seriály Wheel of Time, Shadow Play či pokračování komediálního seriálu Miracle Workers.