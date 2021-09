Filmaři na Břeclavsku natáčí Prince Mamánka, před kameru se vrací Jana Nagyová

Lednice (Břeclavsko) - Filmaři u Lednice na Břeclavsku pokračují v natáčení pohádky Jana Budaře Princ Mamánek, ve filmu se před kameru vrací Jana Nagyová. Někdejší představitelka princezny Arabely ztvární matku rozmazleného prince Ludvíka. Nagyová, která se na dlouhou dobu herecké kariéry zřekla, dnes řekla ČTK, že se cítí, jako by ze světa filmu neodešla. Filmaři pohádku začali natáčet v polovině září, šlo například o scény na zámku Dětenice na Jičínsku.

"Hraju postavu královny, maminky prince. Jako maminka jsem starostlivá, upjatá na svého syna, kterého si drží pod tlapkou. Chlapec je velmi vzdělaný, žije ale ve zlaté kleci a neví nic o životě za branami hradu. Je upjatý na svoji maminku a tuto starostlivou, láskyplnou a oddanou postavu hraji konečně já ve svém věku," řekla herečka známá veřejnosti především jako něžná princezna Arabela ze stejnojmenného seriálu Miloše Macourka a Václava Vorlíčka z roku 1980.

Naposledy si Nagyová zahrála ve filmu Pozemský nepokoj z roku 1993. V Princi Mamánkovi se na scénu dostala už v dřívějších scénách. Prozradila, že měla z návratu před kameru obavy. "Ale když jsem první den přišla na plac, byla jsem úplně klidná. Připadalo mi, jako by to všechno bylo včera. Měla jsem pocit, jako kdybych z toho světa filmu nikdy neodešla," uvedla Nagyová.

Budař začal natáčet film podle své stejnojmenné knihy po několika letech příprav v polovině září. Pohádka bude vznikat až do poloviny října a štáb se během natáčení přesune i do Žehrovské obory v Českém ráji nebo do kokořínských lesů.

"Je to pohádka o dospívání, o lásce a taky o překonání strachu ze smrti," uvedl už dříve Budař, který hraje prince. V příběhu je devětatřicetiletý princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený spjatý se svou milující matkou, královnou Ludmilou. Bojí se skoro všeho, do ženění se nežene a většinu života se potlouká po přepychovém zámku a přilehlých oborách. Moudrý král Radomil mu proto připraví nečekaný dárek – princ se jednoho rána probudí v lese v obyčejných šatech a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala se má vydat do světa, aby poznal život a snad konečně dospěl.

Krále bude představovat Martin Huba, obhroublého rytíře a průvodce hlavní postavy na dobrodružném putování si zahraje Ondřej Vetchý. V dalších rolích se představí Veronika Kubařová, Vladimír Javorský nebo Boleslav Polívka jako hrobař Hrouda. Premiéra výpravné pohádky je plánována na září 2022.