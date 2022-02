Film Zpráva o záchraně mrtvého bude v tuzemských kinech od 24. února

Praha - Film Zpráva o záchraně mrtvého, který dorazí do kin 24. února, vychází z osobní zkušenosti jeho režiséra Václava Kadrnky. Minimalistickým způsobem natočený snímek o zážitku blízkosti smrti režisér vytvořil na základě vlastní zkušenosti s nemocným tatínkem upoutaným po mozkové mrtvici na lůžko. Téma bylo blízké i pro představitelku hlavní ženské role Zuzanu Mauréry, jejíž otec se ocitl v podobné situaci.

Přes těžké téma Kadrnka film označuje za "plný naděje". "Nesdílím v něm žádné své bolesti, zajímají mě vybojované bitvy," uvedl.

Ve filmu matka, kterou hraje Mauréry, se synem ztvárněným Vojtěchem Dykem stojí nad bezvládným tělem svého blízkého v kómatu a prognóza jim mnoho nadějí nedává. Mluví na něj, ale on odešel někam, kam jejich slova nedosáhnou.

"Bylo to těžší natáčení, protože většina herců na takové herectví z českých filmů není zvyklá. Na druhou stranu to bylo pro mě o to více povznášející, čím víc se člověk musel oprostit od povrchu. Tím více šel do sebe, a to je vždycky zajímavé, ale musí být připravený, že tam může potkat nějaké děsy a běsy," řekl ČTK Dyk. "Takový druh filmů neposkytuje moc prostoru k improvizaci, ale na druhou stranu tomu dává takový božská řád. Možná se trochu improvizuje uvnitř, vlastně všechno se v tomhle filmu v herci odehrává vevnitř," dodal.

Snímek, který po předpremiérových projekcích vzbudil nadšené i odmítavé reakce, je označován jako dějově minimalistický a spirituální. To však Kadrnka odmítá. "Takové kategorie si před natáčením nekladu, vycházím z věcí, které se dějí kolem mě," řekl.

Film se natáčel ve Fakultní nemocnici Olomouc ve zrušené části nemocnice – v budově Franze Josefa, která byla určena k pozdější demolici. Natáčelo se i v Kroměříži a ve Zlíně. Autory hudby jsou Irena a Vojtěch Havlovi, muzika z filmu objeví se i v podobě soundtracku. "Na nahrávce bude i jejich hudba k mému předchozímu snímku Křižáček. Muzika pro Zprávu o záchraně mrtvého je kompletně nová a zkomponovaná pro film," uvedl režisér.

Václav Kadrnka je režisér, scenárista a zakladatel produkční společnosti Sirius Films. Vystudoval divadelní vědu ve Velké Británii, kam se v roce 1988 spolu s matkou vystěhoval za otcem, který rok předtím emigroval z politických důvodů. V letech 1999 až 2008 studoval režii hraného filmu na FAMU. V roce 2011 měl jeho celovečerní debut Osmdesát dopisů premiéru na festivalu v Berlíně a následně se promítal na řadě dalších světových přehlídek.

Jeho druhý snímek Křižáček zvítězil v roce 2017 na MFF Karlovy Vary. S básníkem Petrem Hruškou pracuje na scénáři svého dalšího projektu Koňské šířky. Se svojí ženou Simonou založil v roce 2021 producentskou edici Sirius Films Manual, ve které vyvíjejí první a druhé celovečerní filmy mladých tvůrců. Kadrnka působí jako pedagog na FAMU.