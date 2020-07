Film V síti o sexu s dětmi na webu má necenzurovanou verzi

Praha - Novou verzi, která bude přístupná až od 18 let, připravili tvůrci dokumentu o zneužívání dětí na internetu s názvem V síti. Oproti filmu přístupnému od 15 let ve verzi V síti 18+ zůstávají při explicitních scénách zakryté jen tváře těch, jimž tvůrci snímku říkají predátoři. Otevřená verze filmu přijde do kin 9. července. Už uváděný dokument režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka vidělo přes 410.000 diváků, a je tak podle autorů nejnavštěvovanějším filmem roku. ČTK o tom za autory filmu informovala Kateřina Sochací.

Nová verze, na které jsou kromě tváře vidět celí ti, kdo kontaktují děti za účelem sexu na internetu, podle tvůrců věrně zprostředkovává zkušenosti a pocity zneužívaných dětí. K tomuto kroku se tvůrci rozhodli na základě debaty s diváky i sexuology. Diváci se údajně ptali, jak je možné, "že zneužívané děti to vidět musí a my ne?".

Dokument V síti se po koronavirové pandemii vrátil do kin. Standardní distribuční verzi přístupnou od 15 let vidělo zatím 369.141 diváků, verzi od 12 let nazvanou V síti: Za školou zatím navštívilo 44.414 diváků. Projekce filmu V síti ve všech verzích bude pokračovat ve více než 170 kinech po celé zemi. Dokument byl před pandemií součástí osvětové kampaně ve školách. Promítání snímku, nad kterým převzalo záštitu ministerstvo školství, si mohly školy objednat. "Kvůli pandemii jsme museli zrušit projekce pro 168 především základních škol, ale drtivá většina se ozvala znovu a v září osvětový program znovu obnovíme," uvedla Radka Urbancová z distribuční společnosti Aerofilms.

Materiály natočené dokumentaristy prověřili pražští kriminalisté a v únoru podezírali devět lidí z přečinu pokus o navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Ústecká policie v květnu začala jednoho z mužů, kteří ve filmu vystupují, stíhat kvůli šíření dětské pornografie.

Ve filmovém experimentu se tři dospělé herečky s dívčím vzezřením přihlásily na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek on-line. Oslovili je sexuální predátoři vyhledávající nedospělé dívky a od nevinné konverzace přecházeli k výzvám ke svlékání, masturbování, zasílání fotografií, drtivá většina mužů požaduje sex přes webkameru, posílá fotky svých penisů a odkazy na porno. Děti jsou také vystaveny vydírání. Jedním z mužů je dokonce člověk pracující s dětmi. U natáčení asistovali lidé z Linky důvěry, psycholožka, sexuoložka, právník a kriminalista se specializací na kyberkriminalitu.