Film v ČR potřebuje 75 milionů Kč pro udržení, říkají jeho zástupci

Praha - Zástupci filmového průmyslu připravili bezpečnostní pravidla, za nichž bude možné natáčet bez roušek. Ve čtvrtek to umožnila vláda, filmaři možnost vítají. Jako nezbytné vidí posílit audiovizuální průmysl nad rámec letošního rozpočtu. Na podporu vývoje filmů by bylo ihned potřeba 20 milionů korun, 55 milionů by pak rádi jako podporu k oživení celého distribučního řetězce včetně provozovatelů kin. Audiovizuální průmysl je podle nich velký odběratel služeb a zboží od mnoha drobných živnostníků a malých a středních podnikatelů. Uvedli to v tiskové zprávě, kterou ČTK poskytli.

Podle čtvrtečního rozhodnutí vlády nemusejí ode dneška herci a muzikanti při vystupování a natáčení za určitých podmínek používat roušky. Asociace producentů v audiovizi (APA) se Státním fondem kinematografie (SFK) už předložila epidemiologům doporučená základní opatření bezpečného natáčení, provozu kin a přeshraničního styku pro zahraniční štáby.

Pravidla bezpečného natáčení, které navrhli filmaři, zahrnují nezbytnost testování pro herecké a příbuzné profese typu kaskadéři a případně i komparzisty, zavedení ochranných pomůcek pro ochranu druhých, pravidla osobní dezinfekce, dále pak dezinfekci vozidel, pracovních prostor či kostýmů, postupy organizace na místě zahrnující oddělení jednotlivých skupin štábu a organizaci cateringu včetně baleného jídla nebo dodržování nařízených rozestupů.

APA už dříve uvedla, že opatření zavedená ve snaze zabránit šíření koronaviru může v Česku do konce roku způsobit pokles filmové výroby o 75 procent.

Členové APA, Unie filmových distributorů, Asociace provozovatelů kin, Asociace režisérů a scenáristů a Asociace animovaného filmu vypracovali analýzu dopadů covidu-19 na audiovizuální průmysl a navrhují možná řešení vedoucí k postupnému vyrovnávání se s nimi. Analýza uvádí, že v ČR se kvůli opatření proti šíření koronaviru zrušilo či přerušilo natáčení zahraničních štábů skoro za pět miliard korun. V případě výroby českých filmů, dokumentů a animované tvorby je zatím zrušeno nebo přerušeno natáčení v objemu 0,5 miliardy korun.

Filmaři apelují na to, aby byl zachován rozpočet Státního fondu kinematografie, který poskytuje filmové pobídky - do nich letos jde 1,3 miliardy korun. Sumou 470 milionů pak podporuje český film v celém řetězci jeho vývoje. Je třeba udržet filmové pobídky ve výši roku 2019 a následně propagovat ČR po celém světě jako stále bezpečnou zemi pro filmování, uvádějí.

"Jsme rádi, že se daří epidemii zvládat a vláda postupně rozvolňuje restriktivní opatření. Akutně potřebujeme začít točit filmy a další audiovizuální díla, abychom umožnili OSVČ a sektoru MSP nejen z audiovizuálního průmyslu návrat do práce. A to přinese i další peníze do státního rozpočtu," uvedl předseda APA Vratislav Šlajer. Zástupci APA už v minulosti uvedli, že investice do výroby filmů směřují jen ze 40 procent do filmových profesí, 60 procent putuje do nefilmových odvětví.