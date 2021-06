Film Tichý společník vstoupí do kin 10. června, snímek Mstitel 1. července

Praha - Do znovuotevřených kin se chystají nové české filmy, tragikomedii Tichý společník kina uvedou 10. června a snímek Mstitel 1. července. Tichý společník od režiséra Pavla Göbla měl premiéru v září na festivalu Febiofest. Mstitel je dílem režisérky a scenáristky Lucie Klein Svobody a producenta a režiséra Petra Klein Svobody, který v tomto filmu působil jako kameraman. ČTK o tom informovali mediální zástupci tvůrců.

Povolení promítat od 24. května pro polovinu kapacity sálu s povinností testu a roušek zatím využila pouze některá jednosálová kina. Multiplexy, které vykázaly kvůli uzavření z důvodu pandemie koronaviru stamilionové ztráty, nechtěly otevírat bez možnosti prodávat občerstvení, které pro ně znamená výrazný finanční efekt. Společnosti Cinema City a Cinestar oznámily, že jejich sály po uzavření kin přivítají diváky ve čtvrtek 10. června. Otevřít by se mělo 12 multiplexů a jeden megaplex Cinema City a všech 13 poboček Cinestar v zemi.

Ve snímku Tichý společník se představí Ondřej Malý v hlavní roli hrobníka, námezdního drvoštěpa a opilce Maliny. V rolích Lenky a jejího otce diváci uvidí Kláru Issovou a Boleslava Polívku. Ve filmu hrají i herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Příběh je známý jako Göblova novela, za kterou získal cenu Magnesia Litera. Göbl po několika krátkých a televizních snímcích debutoval v celovečerním filmu s tragikomedií Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí.

Göbl a Roman Švejda natočili v polovině 90. let jako společný absolventský film na zlínské filmové škole snímek o hrobníkovi, který se z lenosti rozhodl hroby nekopat, ale vrtat a pochovávat nebožtíky svisle. Göbl motiv později začlenil do scénáře, který napsal před více než deseti lety, poté je přepsal na novelu, která získala cenu Magnesia Litera a nominaci na cenu Josefa Škvoreckého. Děj je zasazen do regionu Uherskobrodska, oblasti Kopanic.

Mstitel je komedie o lidské touze najít sebe, lásku nebo něco k pití. A když ne to, tak se aspoň všemu pomstít. Na filmovém plátně se objeví Jaroslav Dušek, Hana Vagnerová, Milan Šteindler, Pavla Tomicová, Ivan Franěk, Lukáš Pavlásek, Petr Čtvrtníček, Michal Dvořák junior, Iva Pazderková a další. "Chtěli jsme udělat film, který nás nebude nudit," uvedl Petr Klein Svoboda.

Komediální žánr byl českých kinech před uzavřením kvůli pandemii koronaviru diváky žádaný. Nejnavštěvovanějším českým snímkem loňského léta se stal film 3Bobule, který za měsíc od premiéry v kinech zaznamenal téměř 170.000 diváků. Velkou návštěvnost vykazovala také komedie Chlap na střídačku režiséra Petra Zahrádky. V čele víkendové návštěvnosti kin byla před jejich uzavřením 12. října komedie Bábovky režiséra Rudolfa Havlíka. Film natočený podle knižní předlohy spoluautorky scénáře Radky Třeštíkové za tři týdny nasbíral přes 145.000 diváků.

Předloni se nejnavštěvovanějším snímkem stala komedie Ženy v běhu, která zaznamenala přes 1,54 milionu diváků a vydělala bezmála 212 milionů korun. Snímek režiséra Martina Horského získal na loňských filmových cenách Český lev nestatutární Cenu filmových fanoušků.