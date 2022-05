Film Symphony Bizarre je podle Kocába určitou labutí písní Pražského výběru

Ilustrační foto - Bývalí a současní členové skupiny Pražský výběr (zleva) Ondřej Soukup, Jiří Tomek, Jiří Hrubeš, Michael Kocáb, dirigent orchestru Steve Mercurio, Michal Pavlíček a Klaudius Kryšpín vystoupili 3. listopadu v Praze na tiskové konferenci k chystanému koncertu s názvem eR - Last or Forever a vydání autentických nahrávek z let 1980 až 1982.

Ilustrační foto - Bývalí a současní členové skupiny Pražský výběr (zleva) Ondřej Soukup, Jiří Tomek, Jiří Hrubeš, Michael Kocáb, dirigent orchestru Steve Mercurio, Michal Pavlíček a Klaudius Kryšpín vystoupili 3. listopadu v Praze na tiskové konferenci k chystanému koncertu s názvem eR - Last or Forever a vydání autentických nahrávek z let 1980 až 1982. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Film Symphony Bizarre, záznam koncertu ze 7. prosince 2016 v pražské O2 areně, je podle Michaela Kocába určitou labutí písní skupiny Pražský výběr. Snímek označovaný jako "audiovizuální projekt spojující hudbu s určitým obdobím kapely" dnes představili na Mezinárodním filmovém festivalu Praha - Febiofest. Do kin dorazí 12. května.

"V určitém smyslu je to labutí píseň Pražského výběru. Těžko se zmůžeme na podobné show. Ještě budeme hrát a občas se z toho něco natočí, ale takhle velký projekt už těžko. Ještě máme v plánu zahrát během dvou nebo tří let v O2 areně už jenom čistý bigbít. Ale ve filmu je taková výpravná věc s Českým národním symfonickým orchestrem (ČNSO) a americkým dirigentem Stevenem Mercuriem, který to celé zaranžoval, něco neopakovatelného," řekl dnes ČTK Kocáb. "Navíc se mění vnější podmínky. Zaznamenaná show se ještě uskutečnila v době určitého klidu před koronavirem a válkou. To všechno narušilo běh nejen naší kapely, takže to s koncerty není žádná sláva. Lidé se stále bojí sdružovat a pořadatelé se bojí dělat koncerty," dodal.

Pražský výběr s mnoha hosty zaplněné pražské O2 areně před šesti lety nabídl show plnou převleků, světel, tanečnic, projekcí a pyrotechnických efektů. Koncert s názvem eR - Last or Forever na jevišti pod vznášející se obrovskou figurínou Ropotáma doprovodil ČNSO pod vedením dirigenta Metropolitní opery v New Yorku Mercuria. Mezi hosty vystoupil Vojtěch Dyk. Některých pěveckých partů se zhostila Iva Pazderková nebo bývalý člen Pražského výběru Jiří Tomek. Zazněl průřez celou historií Pražského výběru včetně hitů jako Pražákům těm je tu hej. V písni Tatrman se elektrické kytary chopil i dirigent Mercurio. V závěru koncertu dorazil i bývalý baskytarista Pražského výběru Ondřej Soukup, kterému ve skladbě Slušný člověk vypomohla operní pěvkyně Gabriela Beňačková.

Vystoupení v O2 aréně plánovala a chystala skupina celý rok, náročnou choreografii pomáhal tvořit Yemi AD, designér Martin Hruška připravil monumentální pódium o rozměrech 50 krát 43 metrů. Vystoupení snímalo 35 kamer. Symbolické dobývání místa koncertu zahájil Pražský výběr půl roku před vystoupením natřením tanku T-34 na žluto v prostoru před O2 arenou.

"Symphony Bizarre není klasický dokument a není to ani záznam koncertu. Postaral jsem se o obrazovou složku a hudební editaci, zvukový mistr Michal Pekárek to skvěle zmixoval a můj syn Miki vytvořil zvukové efekty. Vyrobili jsme jakýsi novotvar, kde není místo pro oddech," dodal Kocáb.

Pražský výběr měl mezi lety 1983 a 1986 zákaz působení. Rozpadl se v roce 2006. Kapela nazvaná podle značky levného vína rozšířeného v 80. letech se na turné v roce 2012 sešla v sestavě tvořené vedle Kocába s Michalem Pavlíčkem také baskytaristou Vilémem Čokem a bubeníky Klaudiem Kryšpínem a Jiřím Hrubešem. V minulosti již kapela v roce 1982 s režisérem Jurajem Herzem natočila film Straka v hrsti. Promítání filmu bylo zakázáno a ihned po jeho dokončení putoval do trezoru. Premiéra filmu se konala až v únoru roku 1991. O rok později o souboru natočil dokument Nesmírná únava materiálu student FAMU Michal Herz jako své ročníkové cvičení.