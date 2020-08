Film Šarlatán je podle Hollandové o daru, který může být zátěží

Praha - Film Šarlatán inspirovaný životním příběhem léčitele a bylinkáře Jana Mikoláška je podle jeho režisérky Agnieszky Hollandové o daru, který může být zátěží. Mikolášek byl na svém léčitelském nadání závislý a zároveň měl strach, že ten dar není tak dokonalý, protože nedokáže zabránit smrti. A když si uvědomí, že smrt může přijít i pro něho, je schopen čiré zbabělosti. Je tam taková existencionální otázka, co je naše síla, co je naše slabost a jestli dar je skutečně darem nebo zátěží, řekla polská režisérka v rozhovoru s ČTK.

Roli léčitele Mikoláška ztvárnil Ivan Trojan, který ji označil za nejsložitější postavu, jakou kdy ve filmu hrál. Šlo podle něj o náročnou roli v psychologické rovině a v neposlední řadě pracoval s úžasnou, ale velice náročnou režisérkou. "Nepustila by mě do věcí, o kterých by se jí zdálo, že je ode mne už viděla. Měla tendenci mě trošku vyhazovat z komfortní zóny," uvedl Trojan.

"Když chcete, aby herec udělal něco, o čem není tak úplně přesvědčený, tak mezi vámi musí být důvěra. Myslím, že ta odvaha se vždy vyplatí. V komfortní zóně nepřekročíte hranice sebe sama," podotkla Hollandová, se kterou Trojan již spolupracoval na třídílném projektu Hořící keř.

Trojan navíc musel obsáhnout tři časová období, proto první hraje jeho syn Josef. Ten se na casting přihlásil bez vědomí svého otce a Trojan se o účasti svého syna dozvěděl až od produkce. "Od začátku bylo jasné, že Ivan nemůže zahrát všechny fáze Mikoláškova života. Netušila jsem, že jeden ze čtyř Ivanových synů je nadaný herec a že je mu tak podobný. Jsou si podobní nejen fyzicky, ale i charakterově. Nechybí jim zodpovědnost, což je jejich důležitá vlastnost," sdělila Hollandová.

"Mládí nemá hranice, ale zároveň má určitá omezení, technickou nezkušenost. Některé scény, které by Ivan zahrál stejně snadno jako kdyby vykouřil cigaretu, byly pro mladého těžké," podotkla Hollandová - držitelka Českého lva, Stříbrného medvěda i tří nominací na Oscara.

Mikoláška kvůli jeho nezvyklým schopnostem navštěvovaly tisíce lidí různých společenských vrstev včetně tehdejších celebrit, jako byla manželka Karla Čapka herečka Olga Scheinpflugová, malíř Max Švabinský nebo druhý komunistický prezident Antonín Zápotocký. Právě po smrti Zápotockého v roce 1957 byl Mikolášek ve vykonstruovaném procesu odsouzen. Marek Epstein při psaní scénáře vycházel z Mikoláškovy knihy, soudních spisů a vzpomínek pamětníků. V příběhu připouští určitý podíl fikce.

"Nemám ráda typické životopisné filmy, Markův scénář mě zaujal tím, jak byl napsaný, ne tím, že ten člověk skutečně existoval. Nebylo na nás odpovídat na otázky historie, jeho autobiografie byla lichotivá, ale on léčil i gestapáky a Antonína Zápotockého, To byla cena zaplacená za jeho dar," konstatovala Hollandová.

Režisérka a scenáristka Hollandová před třemi lety převzala titul doctor honoris causa Akademie múzických umění (AMU) v Praze. Přijetím čestného titulu se po letech symbolicky vrátila na AMU, jejíž Filmovou a televizní fakultu navštěvovala v době pražského jara a začínající normalizace. Absolvovala v roce 1971. Do povědomí českých diváků se výrazně zapsala třídílným dramatem Hořící keř o Janu Palachovi, ze kterého vznikl celovečerní film. V roce 2014 získal 11 Českých lvů včetně těch hlavních, tedy za nejlepší film, režii a scénář.

Slavnostní premiéra filmu Šarlatán se uskuteční dnes v pražském kině Lucerna. V tuzemských kinech bude snímek uveden od 20. srpna. Ještě předtím se v úterý v pražském Klášteře sv. Anežky uskuteční křest knihy Josefa Klímy a Marka Epsteina Šarlatán.