Film o kapele The Tap Tap uvedou kina 24. září

Ilustrační foto - Kapela handicapovaných hudebníků The Tap Tap (na snímku z 21. února 2015).

Ilustrační foto - Kapela handicapovaných hudebníků The Tap Tap (na snímku z 21. února 2015). ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Hrdiny filmu Postiženi muzikou, který uvedou kina od 24. září, jsou členové kapely z Jedličkova ústavu vystupující pod názvem The Tap Tap. Snímek režiséra Radovana Síbrta vypráví o nadhledu a pozitivní energií, s jakou skupina handicapovaných hudebníků často s černým humorem čelí různým překážkám. Dokument získal loni Cenu diváků na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava a byl uveden na řadě zahraničních festivalů. ČTK o tom za distribuční společnost Aerofilms informovala Martina Chvojka Reková.

"Od první chvíle, co jsem viděl vystupovat The Tap Tap, mě chytlo jejich obrovské nadšení a hrozně mě bavila jejich divokost. Přitom máme tendenci si postižené lidi představovat spíš jako ukňourané 'ležáky', kteří se dojímají nad vlastním neštěstím a my je přicházíme politovat a pohladit. A pak jsme zaskočeni tím, že jim je celá naše lítost ukradená," uvedl režisér Síbrt, který se s duchovním otcem kapely Šimonem Ornestem zná ze společného účinkování v Tanečním orchestru Kamila Jasmína.

V celovečerním dokumentu Postiženi muzikou její členové zpívají, hrají, milují, cestují a baví se. Temperamentní a vtipný mluvčí kapely Ladislav Angelovič kromě zpívání v kapele randí s přítelkyní a koketuje s politikou, citlivá a starostlivá zpěvačka Jana Augustinová nezkazí žádnou zábavu, Jiří Holzmann si ve filmu odbude svou svatbu a klávesista Petr Tomek přes své nemalé zdravotní problémy usilovně pracuje na svém zdokonalení. Všechny spojuje vášeň pro vystupování v orchestru, který před více než dvaceti lety založil kapelník Ornest přímo v Jedličkově ústavu jako hudební kroužek.

Během své existence si kapela vydobyla pevné místo na české hudební scéně a mnohokrát úspěšně koncertovala v zahraničí. Skupina je známá svými melodickými rytmickými skladbami s vtipnými texty, pravidelnou spoluprací se známými osobnostmi českého rocku a popu a také silnou fanouškovskou základnou. Například hudební klip k písni Řiditel autobusu dosáhl na platformě YouTube na více než 15 milionů zhlédnutí. Hudba a text jsou dílem Xindla X a coby řidiči autobusu se zde vystřídají Vojtěch Dyk nebo Dan Bárta. Klip režíroval autor dokumentu Postiženi muzikou Síbrt.

První CD s názvem Hopšidyridy nahráli The Tap Tap v roce 2006 s ukrajinskou kapelou Huculyk. Před čtyřmi lety mělo na Nové scéně Národního divadla premiéru jejich představení Nefňuka. S vozíčkáři spolupracuje řada hvězd domácí populární hudby. Umožňují jim hrát písně ze svého repertoáru nebo je přímo pro The Tap Tap píšou.