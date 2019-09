Film Národní třída, natočený podle knihy Rudiše, jde do kin

Herec Hynek Čermák pózuje 24. září 2019 v Praze na novinářské projekci filmu Národní třída. Snímek režiséra Štěpána Altrichtera natočený podle knihy Jaroslava Rudiše vstoupí do českých kin 26. září.

Herec Hynek Čermák pózuje 24. září 2019 v Praze na novinářské projekci filmu Národní třída. Snímek režiséra Štěpána Altrichtera natočený podle knihy Jaroslava Rudiše vstoupí do českých kin 26. září. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Do českých kin vstoupí 26. září celovečerní film Národní třída, natočený podle nejpřekládanější knihy Jaroslava Rudiše, která byla před pěti lety nominována na cenu Magnesia Litera. Dostává se tak do kin téměř přesně 30 let poté, kdy hrdina stejnojmenné Rudišovy knihy Vandam v listopadu 1989 stanul na pražské Národní třídě.

Scénář temné komedie napsal Rudiš společně s režisérem snímku Štěpánem Altrichterem. Titulní role chlápka z panelákového sídliště, který se pouští i do předem prohraných bitev, se zhostil Hynek Čermák.

Hlavní hrdina Vandam (Čermák) bydlí sám na okraji Prahy a každý den doma cvičí, protože žije podle hesla, že "mír je jenom přestávka mezi válkami". Kromě toho, že se rád porve, se znalec dějin a válek snaží udělat dojem na Lucku (Kateřina Janečková), která v sídlištní hospodě točí pivo. Kumpáni z hospody Vandamovi přezdívají "národní hrdina", protože prý jako policista zasahující v listopadu 1989 na Národní třídě "dal jednou ranou dějiny do pohybu".

"Vandam, hlavní hrdina Národní třídy, má rovnou několik vlastností až nadmíru typických pro dnešní dobu. Vedle jeho životní frustrace, která spočívá v tom, že nezvládl adaptaci na nový společenský systém, je tu i narcismus, asi hlavní psychická choroba naší doby. A přes to, a možná i kvůli tomu, je to sympaťák, který má dobré srdce a v tom, co cítí a dělá, má asi tak stejně pravdu jako vy a já," uvedl režisér Altrichter, jehož debut Schmitke byl oceněný Cenou české filmové kritiky pro objev roku.

V Národní třídě dále hrají Jan Cina, Václav Neužil, Jiří Langmajer, Jiří Šoch, Martin Sobotka, Erika Stárková, Lubor Šplíchal, Andrej Polák a Martin Siničák. Snímek ukazující, že ne každému přinesl vývoj po roce 1989 šťastný život, se natáčel především na pražských sídlištích Opatov a Háje a také v centru Prahy na Národní třídě. "Vandam je možná z vývoje společnosti trochu frustrovaný, sedí v hospodě a nadává, jako spousta z nás. Ale i on se nakonec zvedne a zkusí s tím něco dělat. I když po svém. Přes všechny problémy si myslím, že se nám tu žije a dýchá dobře a že pravda a láska nejsou sprostá slova a že vždycky zvítězí nad lží a nenávistí," podotkl Rudiš.

"Při psaní knihy mě velmi inspirovala píseň Vlci u dveří. Ten temný, bezvýchodný sídlištní text k ní napsal básník Jan Těsnohlídek, kterého mám taky velmi rád. A já z něj cituju v úvodu knihy. Je tak skvělé, že písnička Umakartu Vlci u dveří teď zní na úplném konci filmu Národní třída, hezky se tím ten oblouk uzavírá," dodal Rudiš.

V současné době se chystá premiéra Národní třídy v divadle v Postupimi, což bude šesté uvedení v německém divadle. Na divadle viděli diváci Národní třídu i ve Vratislavi či Barceloně. "Myslím, že to souvisí s rokem 1989, s těmi nadějemi a touhami a pak následnými frustracemi. A s Vandamem jako dramatickou postavou, jejíž příběh lze vykládat na mnoho způsobů. A také možná s tím, že je to temné a drsné a zároveň i vtipné," uvedl k popularitě Národní třídy Rudiš.