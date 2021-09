Film Myši patří do nebe vypráví o posmrtném putování zvířat

Praha - Do kin přijde 7. října celovečerní animovaný film Myši patří do nebe, který vznikl v česko-francouzsko-polsko-slovenské koprodukci. Snímek podle úspěšné knížky Ivy Procházkové několik let natáčeli Denisa Grimmová a Jan Bubeníček, scénář napsali Alice Nellis a Richard Malatinský. Své hlasy zvířecím animovaným hrdinům ve filmu propůjčili třeba Ondřej Vetchý, Matouš Ruml, Lukáš Pavlásek, Martin Stránský, Jiří Lábus, Martin Dejdar, Barbora Hrzánová či Matěj Ruppert. Prostřednictvím zvířecích příběhů vypráví o přátelství, naději i smrti a posmrtném životě.

Film Myši patří do nebe se už představil na několika filmových festivalech a přehlídkách. Světovou premiéru a divácký úspěch měl na světovém festivalu animovaných filmů ve francouzském Annecy, získal cenu za nejlepší animovaný film na mezinárodním festivalu v Šanghaji. Na letošním Anifilmu získal cenu diváků a zvláštní uznání poroty a koncem srpna film zahajoval zlínský festival.

"Film Myši patří do nebe je především o pokoře, lásce a naději. Snažíme se sdělit, že každá bolest přebolí a za každým dalším rohem čeká něco nového, nový přítel či dobrodružství. Chceme ukázat, že nemá smysl se vzdávat. Že svou sílu a bojovnost ale máme nasměrovat tam, kde to má smysl," říkají o filmu Grimmová a Bubeníček, kteří jsou partnery i v životě.

Na filmu pracovali mnoho let, všechny loutky i dekorace prošly Denisinýma rukama. Nejprve vznikly výtvarné návrhy a později pro většinu postav hliněné modely. Vzhledem k jejich počtu a potřebě je neustále navzájem porovnávat co do měřítka vůči sobě navzájem i vůči setům, tvůrci modely naskenovali do počítače a dokončovali v 3D softwaru.

Vypráví příběh myšky Šupito, která se snaží napodobit hrdinský čin svého otce. Ten se dokázal s nasazením vlastního života postavit děsivému lišákovi Tlamounovi, postrachu celého lesa. Boj sice nevyhrál, stal se ale obdivovaným hrdinou myšího společenství. Šupito si pro svůj čin vybere spícího mladého lišáka Bělobřicha. Vše se nakonec semele trochu jinak, než si malá myška představovala, a Šupito i Bělobřich se tak dostanou do zvířecího nebe. Putují po nebeských atrakcích i fantaskních zákoutích, zažívají nejrůznější dobrodružství i nečekaná setkání a navzájem se poznávají. Na cestě nebem musí oba společně zdolat různé nástrahy, splnit úkoly a překonat překážky. Vznikne mezi nimi podivuhodné přátelství a na konci jejich putování na ně čeká velké překvapení.