Film Meky ukazuje cestu Mira Žbirky z klubů do pražské O2 areny

Praha - Střihový dokumentární film Meky, který natočil režisér Šimon Šafránek, ukazuje cestu zpěváka Mira Žbirky z bratislavských klubů do pražské O2 areny. Film, který vznikl na základě knihy Zblízka od autora scénáře hudebního publicisty Honzy Vedrala, využívá současné záběry i rozsáhlý archivní materiál. Dokument o autorovi písní jako Biely kvet, Atlantida, Čo bolí to prebolí nebo Leň s ňou dorazí do českých kin 9. července.

Místy velmi otevřená zpověď jednoho z nejvýraznějších představitelů československé populární hudby popisuje životní cestu hudebníka, který celý život hraje vlastní tvorbu. Zaznamenává úspěch i těžké Žbirkovy chvíle, ztrátu bratra, vyhazov z kapely Modus, vyrovnávání s havárií blízké zpěvačky Mariky Gombitové, překážky v době socialismu. i rozvod s první manželkou.

Po hudební stránce zachycuje i změnu žánru 80. letech "Je to poprvé ucelený obraz toho, co jsme s kapelou dělali," uvedl Žbirka.

Režisér Šafránek se ke Žbirkovi dostal, když společně s Martinem Přikrylem vybírali písničky do dokumentu King Skate o zrodu skateboardingu v socialistickém Československu. "Potřebovali jsme do filmu nějakou muziku z Československa, česká hudba byla moc temná, ale nová vlna ze Slovenska byla super," podotkl Šafránek.

Uvedení filmu Meky do kin provází Meky: Cinema Acoustic Tour 2020, které se uskuteční ve vybraných kinosálech sítě CineStar. Turné začne 15. září v Ostravě a po Olomouci (23. září) a Liberci (29. září) skončí 30. září v CineStar Praha Anděl. "Bude to zvláštní turné, jaké jsem vlastně nikdy nezažil. Zahrajeme před filmem, abychom navodili atmosféru, a potom bude promítání. Prezentujeme tak film a po čase na živo i sami sebe," řekl ČTK Žbirka.

Sedmašedesátiletý skladatel a zpěvák Žbirka se v roce 1982 stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhým, kdo dokázal porazit Karla Gotta. Své zatím poslední album vydal předloni pod názvem Double Album.