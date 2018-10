Praha - Film Bohemian Rhapsody ukazuje hudbu i životní příběh britské rockové skupiny Queen a zejména jejího zpěváka Freddieho Mercuryho. Snímek vrcholí obřím koncertem Live Aid na stadionu ve Wembley, kde kapela hrála v roce 1985. V londýnském komplexu, jehož součástí je Wembley, měl film 23. října světovou premiéru, do českých kin dorazí 1. listopadu.

Snímek nazvaný podle jedné z nejznámějších písní skupiny zachycuje život extravagantního frontmana Queen od jejího založení až po slavný koncert Live Aid na podporu boje s hladomorem, který tehdy propukl v Etiopii. Režisérem filmu byl původně Bryan Singer, producenti jej ale propustili kvůli četným absencím a konfliktům s herci a personálem. Nahradil jej Dexter Fletcher.

Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny a často napjaté vztahy v kapele, kterou vedle Mercuryho tvořili kytarista Brian May, bubeník Roger Taylor a baskytarista John Deacon. Příběh vycházející ze skutečných událostí ukazuje nejen zrod některých hitů Queen jako We Will Rock You nebo zákulisí showbyznysu a negativní roli Paula Prentera, který byl přítelem a osobním manažerem Mercuryho. Nejvíce prostoru je však věnováno Mercurymu, jeho rozpolcené osobnosti i jeho komplikovaným vztahům s rodinou a životnímu vystřízlivění poté, co onemocněl AIDS.

"Film Bohemian Rhapsody vypráví o rodinách a vztazích, o nadějích a touhách, o smutku a zklamáních, ale hlavně o vítězstvích a naplnění snů. A to způsobem, který se dotkne každého. Nebyla to snadná cesta - ale všechny nejdůležitější cesty jsou takové," uvedl May, který s filmaři úzce spolupracoval.

Držitel ceny Emmy Malek, hvězdu seriálu Mr. Robot, kterého vybrali tvůrci filmu pro roli Mercuryho, měl hudbu Queen rád a byl podle svých slov nadšený, že bude mít možnost dozvědět se víc o svém hudebním oblíbenci. "Věděl jsem, že Queen mají ohromné množství příznivců a Freddie Mercury byl ikonou a hrdinou pro mnoho lidí. Ale nemyslím, že bych dokázal zcela pochopit, jak obrovský vliv měl na lidi po celém světě. Queen mají neskutečné množství fanoušků. Já byl vždycky jedním z nich, a když jsem začal pátrat víc, zjistil jsem, že Queen začali už v 70. letech, kdy všichni měli dlouhé vlasy, černé nehty a nosili hodně výstřední oblečení. Myslím, že většina lidí si vybavuje Freddieho jako nakrátko ostříhaného, svalnatého muže s knírkem, oblečeného v nátělníku, a překypujícího sebevědomím a mužností. Bylo úžasné poznat jeho jiné verze," sdělil.

Společně s Malekem se ve filmu objeví Lucy Boyntonová v roli Mary Austinové, Gwilym Lee v roli Maye, Ben Hardy jako Taylor a Joe Mazzello jako Deacon.

Skupiny Queen od roku 1973 vydala 15 studiových alb a její vystoupení na Live Aid v roce 1985 bylo zvoleno nejlepším koncertem všech dob. Mercury zemřel 24. listopadu 1991 ve věku 45 let.