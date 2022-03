Filipi: Česká fyzioterapie je u Arabů něco jako švýcarské hodinky

Lázně Darkov se zvučným jménem v arabském světě dovezly na EXPO 2020 nejen umělecké výtvory, ale také stálou výstavu českého lázeňství včetně virtuální rehabilitace. “Povědomí o našich službách a představa, co u nás mohou klienti dostat, se v Dunaji spojily,” říká generální ředitelka Pavlína Filipi.

Lázně Darkov instalovaly na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 společně se společností Crystal Caviar a sochařem Vlastimilem Beránkem exponát Darkov Waves (Vlny Darkova). “Ponořili jsme tři plastiky do léčebné jodobromové solanky, která jim dala nový život. Na jedné ze skulptur žijí korály a od začátku výstavy je dobře vidět, jak porostly,” popisuje generální ředitelka lázní Pavlína Filipi.

Coby stálý partner expozice se darkovští rozhodli, že k plastikám připojí stálou výstavu českého lázeňství. “Jsme na EXPO jedinými lázněmi z České republiky, proto jsme si řekli, že nabízenou příležitost využijeme pro představení naší práce a oboru jako takového. Ukazujeme návštěvníkům, jak vypadá česká fyzioterapie, co jsou jodobromové koupele a podobně. Máme ukázky reálné rehabilitace v lázeňském domě v Karviné, kde to naši arabští hosté znají. Přibližujeme konkrétní cvičení pro klienty po operaci ramene nebo ramenního klubou, součástí tohoto procesu je procedura zvaná kreslení ve vesmíru,” vypočítává Filipi.

České lázeňství a arabští zákazníci píšou společný příběh řadu let. “My jsme věděli, do čeho jdeme, protože s Araby máme co do činění zhruba 30 let. Jezdí jich k nám několik generací, celé rodiny. Jsme dobře zapsáni v Kuvajtu, Saúdské Arábii, Libyi, ve Spojených arabských emirátech… S posledně jmenovanými jsme začali pracovat těsně před covidem, v současnosti představují hosté z Emirátů 15 až 20 procent zahraničních návštěv,” říká ředitelka s dovětkem, že Darkov nemá v arabském regionu jedinou rehabilitaci a dotyční za ní jezdí výhradně do tuzemska.

Obráceným směrem to taky funguje, třebaže trochu jinak. Dobré zkušenosti s dovedností českých fyzioterapeutů, o níž se mohl přesvědčit i samotný vládce SAE šejk Muhammad bin Rašíd Al Maktúm, umetly cestu pro práci českých praktiků u sportovních týmů včetně národních mužstev. “Čeká fyzioterapie má ve zdejším regionu podobnou pověst jako švýcarské hodinky,” zdůrazňuje Pavlína Filipi.

Povědomí o umu personálu v Karviné se podařilo na výstavě ještě zvýšit. “Velmi mne překvapilo, že když zavítali do pavilonu vládní a další činitelé Emirátů, tak všichni znali spojnici Darkov – Karviná – Česká republika,” přiznává Filipi. To byl pouze začátek. “Věděli, kde to je a co mohou zhruba očekávat. Neuměli si to však k ničemu přirovnat. To se naší přítomností na EXPO změnilo. Už chápou, s čím k nám mohou poslat tatínka nebo babičku, běžně přicházejí se žádostí o termíny v Darkově. Všechno začalo do sebe daleko více zapadat. Myslím, že tuto vlnu zájmu letos výrazně pocítíme.”

Arabský svět, kde jsou byznys a vztahy založeny na osobních vztazích a referencích, čeká totiž velké postpandemické otevření, spojené s možností vycestovat. Pro početné arabské, stejně jako české klienty, půjde ze zdravotního hlediska o závod s časem. “V nečinnost se obyvatelstvu výrazně zhoršil stav pohybového systému. Bohužel se nemohlo operovat, protože JIP a ARO byly plné lidí s respiračními potížemi. Chyběla a chybí odoperovaná veřejnost. Nyní se začíná manko zákroků dohánět a rehabilitace musí rychle následovat,” líčí ředitelka Filipi.

Pro její tým to bude skutečný výzva. “V covidu jsme se snažili vyhovět všem, teď bude zájem ohromný a naše možnosti na hraně. O lázně se bude bojovat, ať půjde o domácí pacienty nebo o cizince. Časy, kdy byly lázně v uplynulých dvou letech vděčné za každého příchozího, aby mohly pokračovat ve své práci, jsou u konce,” shrnuje Pavlína Filipi.