Praha - Prezident Miloš Zeman uvítal rozhodnutí širšího vedení KSČM, které doporučilo komunistickým poslancům, aby v pátek podpořili vládu Andreje Babiše (ANO) při hlasování o nedůvěře. Po schůzce se Zemanem to novinářům řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Předpokládá, že při hlasování o nedůvěře kabinetu se k opozici nepřipojí žádný z komunistických poslanců. Premiér čelí snahám o odvolání kvůli údajnému únosu svého syna na Krym v souvislosti s případem Čapí hnízdo. O dalším postupu v kauze dnes v Lidovém domě jednají také sociální demokraté.

Zeman podle Filipa poděkoval za vstřícný postoj KSČM k vládě a vyjádřil přání, aby situace v Česku zůstala stabilizovaná. Zopakoval také, že v případě úspěchu opozice při hlasování o nedůvěře vládě by premiérem opětovně jmenoval Babiše. "Protože respektuje rozhodnutí hnutí ANO, které nominovalo do funkce Babiše a potvrdilo mu podporu," tlumočil Filip prezidentův postoj.

Opětovné jmenování premiéra v případě, že by jeho vláda přišla o důvěru, Filip nevnímá jako problematické. Naopak to vidí jako možnost pro obměnu kabinetu. "Protože jsme se (s prezidentem) shodli, že ne všichni ministři plní své poslání na sto procent, byla by to šance obměnit kabinet o ty, kdo nemají zájem pracovat nebo neplní úkoly," řekl předseda KSČM. Sám dlouhodobě kritizuje ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO).

Filip se Zemanem jednal také o zahraniční politice a o nadcházející cestě poslanecké delegace do Uzbekistánu, kterou předseda KSČM povede. Podle Filipa bude poslance v Uzbekistánu doprovázet podnikatelská delegace a bude se jednat mimo jiné o účasti českých firem na stavbě nových bloků paroplynové elektrárny v Taškentu. Filip cestu spojil také s připravovanou návštěvou uzbeckého prezidenta Šavkata Mirzijojeva v Česku.

Politici mluvili také o česko-čínských vztazích. Filip při té příležitosti vyjádřil podporu všem ekonomickým aktivitám v této oblasti, které podporuje i Zeman.

Opozice požaduje konec Babiše ve vládě kvůli jeho obvinění v kauze Čapí hnízdo. Ve skrytě natočené reportáži, která byla odvysílána minulý týden, premiérův syn Andrej Babiš obvinil spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér podle Babiše mladšího chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro farmu Čapí hnízdo. Předseda vlády to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži.

Opoziční politici požadují vysvětlení a vyzvali Babiše k rezignaci. V pátek bude Sněmovna jednat o vyslovení nedůvěry vládě. K sesazení Babišova kabinetu nemá ale opozice dostatek hlasů, přidat by se k ní museli komunisté nebo sociální demokraté. KSČM už avizovala, že proti vládě nevystoupí.

O svém postoji sociální demokracie rozhoduje dnes v Lidovém domě. Členové ČSSD o vstupu do vlády s ANO rozhodli v interním referendu, někteří výrazní členové strany včetně členů vedení a poslanců účast v kabinetu kritizují. Vadí jim podpora KSČM či osoba trestně stíhaného předsedy vlády. Předseda strany Jan Hamáček o víkendu řekl, že nevidí důvod pro hlasování o nedůvěře vlády. Chtěl by ale, aby z vlády odešel Babiš.