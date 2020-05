Filip se Zemanem probírali Petříčkova slova o Izraeli

Praha - Předseda komunistů Vojtěch Filip dnes s prezidentem Milošem Zemanem jednal o zahraniční politice, zejména o aktivitách Izraele. "I přes rozdílný pohled na situaci na Předním východě jsme došli ke shodě, že ministr zahraničí Tomáš Petříček nereprezentuje jednotnou zahraniční politiku České republiky," řekl ke schůzce Filip ČTK.

Komunisté Petříčka dlouhodobě kritizují. Zeman minulý týden o ministrovi zahraničí uvedl, že ho zklamal, protože nepřerušil kontakty s Miroslavem Pochem, jehož kandidaturu do čela české diplomacie prezident před dvěma lety odmítl. Nelíbilo se mu ani to, že Petříček a jeho předchůdci v článku zveřejněném v sobotu v deníku Právo kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu, záměr by podle nich byl porušením mezinárodního práva.

V MfD Zeman minulý týden také kritizoval nedávné Filipovo vyjádření o roli československých legionářů pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda. Filip v rozhovoru mimo jiné pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku k souhlasu se stavbou pomníků československým legionářům, kteří padli v boji s ruskými bolševiky.

"Na dotaz pana prezidenta jsem vysvětlil mediální zkreslení mých slov pro ruské noviny k památníkům československých legií. Oba jsme se shodli na jejich významu pro založení Československa a pan prezident připomněl, že i jediný nacisty popravený předseda vlády v Evropě byl generál Eliáš který byl také legionář," uvedl Filip. Alois Eliáš byl předseda protektorátní vlády mezi léty 1939 a 1941. Nacisté ho popravili za jeho odbojovou činnost v roce 1942.

Se Zemanem probral Filip i úpravy rozpočtu a plán investic. "Shodli jsme se na potřebě podpory produktivních investic na řešení výhledu pro obnovu růstu české ekonomiky a pan prezident se vyjádřil k prioritám roku 2021," uvedl Filip.