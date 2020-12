Filip nevyloučil podporu ANO pro přesun 10 miliard z rozpočtu obrany

Praha - Předseda KSČM Vojtěch Filip nevyloučil, že poslanci hnutí ANO by mohli podpořit návrh na přesun deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany do rozpočtové rezervy. Ukáže se podle něj ale až při hlasování. Řekl to novinářům ve Sněmovně. Komunisté hlasováním pro tento pozměňovací návrh podmiňují podporu návrhu státního rozpočtu na příští rok. O něm by dolní komora měla hlasovat v pátek.

Hnutí ANO podle šéfa poslanců Jaroslava Faltýnka přistoupí jen na takovou variantu, která investice do armády neohrozí. Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka je přesvědčený, že Sněmovna rozpočet schválí, ČSSD ale má podmínky, řekl v České televizi. Blíže je nechtěl popsat, jednání pokračují, dodal.

"Na schůzce to padlo. Jak to bude, se ukáže zítra (v pátek) při hlasování," řekl Filip na dotaz, zda od hnutí ANO komunisté slyšeli, že by návrh podpořilo. Definitivní závěr podle něj ale není ještě učiněn.

"Věřím, že zítra (v pátek) při hlasování se ukáže, kdo drží slovo. Jsem přesvědčen, že je možné zítra státní rozpočet hlasovat. Nemyslím si, že by bylo vhodné ho odložit. Nemyslím si ani, že by bylo vhodné, aby Česká republika skončila v provizoriu, ale vyloučit to nemohu," poznamenal Filip. Je podle něj na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby vyjednal podmínky s koaličním partnerem ČSSD a aby vláda byla jednotná.

Poslanci jsou ve složité situaci, kdy se buď dohodnou a schválí rozpočet, nebo bude rozpočtové provizorium a nebudou se zvyšovat platy ve školství a sociálních službách, nebudou nové dotace pro kraje a ohroženo bude i mnohem víc peněz pro armádu, uvedl Faltýnek. "Za hnutí ANO ale mohu říct, že přistoupíme jen na takovou variantu, která investice do armády neohrozí," dodal.

"Existuje určitá cesta, existuje určitá strategie, o které jsme se bavili na vládní úrovni," řekl Onderka k jednáním mezi ANO a ČSSD. Vedení sociálních demokratů se podle něj sejde ještě v pátek brzy ráno. "My takovýto rozpočet podpoříme, tam nevidím problém v této věci, ale za určitých podmínek, které se dojednávají," doplnil.

"Hledáme kompromisní variantu takovou, abychom vyhověli požadavku komunistů, neohrozili rozpočet obrany a přitom zajistili rozpočet," řekla na dotaz ČTK ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

ODS, KDU, TOP ani Piráti nepodpoří vládou navržený rozpočet

Stanovisko ODS, KDU-ČSL a TOP 09 je neměnné, vládou připravený návrh rozpočtu je špatný a strany jej nepodpoří, ani neudělají krok, který by umožnil jeho přijetí. Na dnešním briefingu po jednání lídrů všech parlamentních stran to řekl předseda ODS Petr Fiala. Nepovažuje za vyloučené, že poslanci vládních ANO a ČSSD a KSČM, která kabinet toleruje, nakonec shodu najdou. Ani Piráti podle poslance Mikuláše Ferjenčíka rozpočet nepodpoří.

Lídři parlamentních stran vpodvečer jednali ve Sněmovně s premiérem Andrejem Babišem a Schillerovou o dalším postupu ohledně projednávání návrhu rozpočtu. Za ODS se schůzky zúčastnil Fiala a šéf poslanců Zbyněk Stanjura, za SPD šéf hnutí Tomio Okamura a předseda klubu Radim Fiala. Na jednání byli také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a šéf poslanců strany Miroslav Kalousek, šéf KDU-ČSL Marian Jurečka a předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek nebo statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka.

"Rozpočet nelze podle našeho názoru v této chvíli opravit, je podle nás špatný a je potřeba, aby vláda předložila rozpočet nový," řekl Fiala. "Nepovažujeme ani za úplně vyloučené, že vládní koalice ANO, ČSSD a KSČM nakonec nějakou shodu najde. Pokud nenajde, tak budeme v rozpočtovém provizoriu a bude se hledat další východisko z této situace," dodal. Podle Fialy byla dnešní debata poměrně věcná.

Jurečka považuje za důležité ujištění Schillerové, že programy na pomoc lidem postiženým koronavirovou krizí nejsou případným rozpočtovým provizoriem ohroženy. Krátkodobé provizorium by podle něj neohrozilo fungování státu. "Jsme připraveni v okamžiku, kdy vláda začne pracovat na novém rozpočtu a předloží ho do Sněmovny, velmi rychle pracovat na tom, aby rozpočet byl projednán a schválen," uvedl lidovecký předseda.

Šéfka TOP 09 Pekarová Adamová připomněla, že poslanci její strany už v prvním čtení navrhli, aby rozpočet byl přepracován. "Platí, že rozpočet nepodpoříme, ani neodejdeme ze sálu. Nejsme ochotni hlasovat pro rozpočet, který je o 100 miliard v rozporu s realitou," poznamenal pirátský poslanec Ferjenčík. Narážel na to, že návrh nezahrnuje dopady daňového balíčku, který Senát minulý týden s úpravami vrátil do dolní komory.

V rozpočtovém provizoriu nebude podle MF možné zvýšit platy

Pokud Poslanecká sněmovna neschválí státní rozpočet na příští rok a od 1. ledna se Česko začne řídit rozpočtovým provizoriem, nebude mimo jiné podle ministerstva financí (MF) možné zvyšovat platy. Odložit by se tak muselo například zvýšení platů učitelů i nepedagogických pracovníků škol nebo zaměstnanců v sociálních službách. V provizoriu nelze také vypisovat nové dotační tituly ani přesouvat prostředky mezi kapitolami nebo z vládní rozpočtové rezervy, informovalo ČTK ministerstvo v tiskové zprávě.

Kvůli tomu, že menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá dost hlasů pro schválení klíčového zákona ve Sněmovně, už MF zahájilo přípravy na rozpočtové provizorium. Cílem podle úřadu je, aby negativní dopady tohoto výjimečného legislativního stavu byly co nejmenší. "Děláme všechno pro to, aby se případné provizorium co nejméně dotklo běžného života. Ačkoliv pro automatizované rozpočtové informační systémy představuje tento stav značnou komplikaci, s vynaložením maximálního úsilí všech rozpočtových kapitol a velkého byrokratického zápřahu jsme po technické stránce připraveni situaci zvládnout," uvedla Schillerová.

Přesto některé dopady provizoria jsou podle ministerstva nevyhnutelné. "Vzhledem k tomu, že v průběhu provizoria není možné zvyšovat platy a schvalovat tarifní tabulky, zůstaly by platy pedagogických a nepedagogických pracovníků na úrovni roku 2020. Platy pedagogů přitom měly od 1. ledna vzrůst o devět procent, platy nepedagogických pracovníků ve školství o 4,3 procenta," upozornilo MF. Slíbené zvýšení platů by se odložilo také pracovníkům v sociálních službách.

Dalším problémem spojeným s provizoriem je nemožnost vypisovat nové dotační tituly, což může podle ministerstva ohrozit investiční akce, rozvoj regionů a čerpání evropských peněz. V provizoriu nelze také používat nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let a přednostně je třeba uhradit všechny závazky z minulosti.

Schillerová dál věří, že se státní rozpočet podaří schválit a hrozbu rozpočtového provizoria odvrátit. "Provizorium je vlastně nouzový stav ve státním rozpočtu, znamenalo by extrémní míru nejistoty a nemožnost využívat nároky z nespotřebovaných výdajů, což by ohrozilo investice i vládní pomoc. Provádět by nešlo žádné přesuny mezi kapitolami, a to ani z vládní rozpočtové rezervy. Zejména v krizovém období to může být velmi nekomfortní situace," tvrdí Schillerová.

Rusnok: Rozpočtové provizorium krátkodobě ekonomiku neohrožuje

Případné rozpočtové provizorium v řádu dní až několika měsíců bezprostředně neznamená ohrožení fungování české ekonomiky. Ale není to úplně optimální signál pokud jde o vnímání stability a předvídatelnosti. Na dotaz ČTK to řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Provizorium nastane, když Sněmovna do konce roku neschválí rozpočet. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Sněmovna odložila hlasování o návrhu státního rozpočtu do pátku, protože kabinet dosud nemá dojednanou podporu pro jeho schválení.

"Jistý problém to je (provizorium) minimálně z hlediska nejistoty. Žijeme v nejisté době, kdy by autority měnové i rozpočtové měly vysílat signály, které situaci spíše uklidňují. Doufám, že by se jednalo o krátkodobé provizorium do několika měsíců, pak by to zásadní problém být neměl a nemělo by to vstupovat ani do našich úvah o měnové politice," uvedl guvernér Rusnok.

V případě déletrvajícího provizoria by to ovšem podle něj znamenalo, že podpora ekonomiky přes rozpočtová opatření by mohla být nižší, než se očekává. "Pak bych to viděl na té protiinflační straně jako faktor, který bychom museli vzít v potaz," uvedl.