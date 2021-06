Filip Babišovi oznámil, že o postoji k nedůvěře KSČM rozhodne až před hlasováním

Praha - Předseda komunistů Vojtěch Filip dnes na jednání ve Strakově akademie sdělil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), že o nedůvěře vládě bude výkonný výbor KSČM jednat ve středu, ve čtvrtek, kdy bude o vyslovení nedůvěry jednat Sněmovna, pak poslanecký klub. Po schůzce ČTK řekl, že v anketě okresních organizací, která bude uzavřena dnes večer, přibývá hlasů pro nedůvěru.

Menšinový kabinet ztratil podporu komunistů v dubnu, spekuluje se, že by mohli vládu podpořit odchodem z jednacího sálu, to ale Filip nepotvrdil. "Jen se mě (premiér) ptal. Já řekl, že to není uzavřeno," uvedl Filip.

Hlasování vyvolaly koalice Spolu a Pirátů a STAN. Vláda zatím podporu nemá. Očekává se, že o situaci bude dnes Babiš jednat s prezidentem Milošem Zemanem na pravidelné večeři v Lánech.

Filip jednal s Babišem i o připravovaných covid pasech, komunisté rychlé projednání novely zákona ve Sněmovně podpoří, pokud návrh bude obsahovat jen nejzákladnější údaje.