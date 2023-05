Fila dvěma góly zařídil výhru nad Zlínem a přiblížil Teplice záchraně

Teplice - Fotbalisté Teplic ve druhém kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu porazili na svém hřišti Zlín 2:1, prodloužili sérii bez porážky na pět utkání a výrazně se přiblížili záchraně v nejvyšší soutěži. Domácí poslal do vedení v 18. minutě Daniel Fila, v 72. minutě srovnal Dominik Simerský, o sedm minut později ale rozhodl druhou trefou Fila. Dvanáctí Severočeši mají tři kola před koncem sezony náskok sedm bodů na barážové příčky, přímý sestup jim už nehrozí. Naopak "Ševci" ztrácejí na posledním místě už čtyři body na předposlední Pardubice.

"Skláři" po výhře nad Pardubicemi (1:0) zvládli na úvod nadstavby i druhé domácí utkání. Zlín potvrdil pozici nejhoršího týmu na hřištích soupeřů, venkovní sérii bez ligové výhry protáhl už na 30 zápasů. V Teplicích nezvítězil v 16. duelu po sobě.

V nominaci na utkání se překvapivě neobjevil zlínský kapitán Procházka. Pouze na lavičce začal nejlepší střelec týmu Kozák, kterého v zahajovací jedenáctce nahradil srbský útočník Kovinič. Domácím chyběl na stoperu kvůli trestu za žluté karty jeho krajan Mičevič, jinak dal kouč Frťala důvěru osvědčené základní sestavě.

Úvodní čtvrthodina připomínala srpnový vzájemný duel na teplických Stínadlech, který skončil bez branek. Kvůli několika "žlutým" zákrokům a ošetřením neměla hra tempo, to se ale změnilo v 18. minutě. Urbanec poslal před bránu prudký centr z levé strany, který se po odrazu dostal až na zadní tyč ke skórujícímu Filovi.

Zlín mohl vzápětí odpovědět z jediné příležitosti v první půli, Janetzkého rána proletěla těsně kolem pravé tyče brankáře Muchy. Na druhé straně aktivní Fila připravil palebnou pozici pro Marečka, ani on ale netrefil prostor brány.

Nejhorší obrana soutěže potvrzovala zlepšené výkony z posledních zápasů i ve druhé půli, která se dlouho nesla ve znamení marných zlínských pokusů o vyrovnání. Poprvé zahrozil až v 69. minutě střídající Youba Dramé, z otočky bránu netrefil. O tři minuty později ale Kolářův dlouhý aut prodloužil hlavou Balaj až k Simerskému a dnešní kapitán Zlína dal do odkryté brány druhý ligový gól v sezoně.

"Ševci" se však neradovali z vyrovnání dlouho. V 79. minutě Dostál vyrazil Žákovu střelu k Juklovi, jenž ve skluzu trefil Filu a po jeho teči skončil míč v síti. Dvacetiletý útočník hostující z pražské Slavie dal třetí branku v ligovém ročníku a vzápětí sahal po hattricku, Dostál však jeho hlavičku zblízka reflexivně vychytal.

Zlín v hektickém závěru výrazně zjednodušil hru a snažil se nacházet vysoké útočníky ve vápně, podruhé se mu ale srovnat už nepodařilo. Kozák sice dostal v 90. minutě míč do brány, sudí Nehasil po zásahu videorozhodčí ale nakonec gól neuznal kvůli ruce. Teplice tak srovnaly bilanci vzájemných zápasů v ligové sezoně.

Hlasy po utkání:

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "Posouváme naše limity, co se týče dramatičnosti utkání. Každý zápas má nějaký vývoj a my jsme rádi, že dnes byly některé situace v závěru v náš prospěch. Herní jistota ve druhé půli nebyla taková, ale kluci šli dnes znovu na krev, nezlomila nás ani vyrovnávací branka. Tohle dokáže tým, který je vnitřně silný. Přiblížili jsme se k záchraně, ale ještě není hotovo, matematicky je stále možné, že skončíme v baráži."

Pavel Vrba (trenér Zlína): "První poločas z naší strany nebyl výrazný, nebyl dobrý. Bohužel jsme dostali první gól. Zápas se pak vyvíjel tak, jak se vyvíjel. Druhý poločas jsme byli výrazně lepší, tlačili jsme se za vyrovnáním. Výsledek je pro nás špatný, a to ze spousty důvodů, které se na hřišti děly. Ale hodnotit to nechci, abych zase neplatil pokutu. Tenhle zápas byl pro nás klíčový. Máme teď tři zápasy do konce a ztrátu čtyři body na Pardubice, u kterých hrajeme příště. Už nemůžeme hrát na remízu, nemůžeme vyčkávat."

FK Teplice - Trinity Zlín 2:1 (1:0)

Branky: 18. a 79. Fila - 72. Simerský. Rozhodčí: Nehasil - Machač, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Gning, Hora, Mareček, Mucha - Fantiš, Bartošák, Janetzký, Balaj. Diváci: 3513.

Teplice: Mucha - Hora, Chaloupek, Hybš - Hyčka (64. Kučera), Jukl, Trubač, Mareček, Urbanec (81. Radosta) - Fila, Gning (70. Žák). Trenér: Frťala.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Kolář, Bartošák (72. Kozák) - Janetzký, Hrubý (56. Balaj) - Vukadinovič, Slončík, Fantiš - Kovinič (46. Y. Dramé). Trenér: Vrba.