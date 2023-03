Fiktivní skupina vymyšlená pro hollywoodský seriál kraluje hudebním žebříčkům

Záběr z úvodních titulků seriálu Daisy Jones & the Six z produkce streamovací platformy Amazon Prime Video.

Los Angeles - V seriálu Daisy Jones & the Six na streamovací platformě Amazon Prime Video losangeleská rocková skupina píše a nahrává své zásadní album z roku 1976. Kapela, její vzestup ke slávě i záhadný rozpad jsou fikcí, ale album Aurora čítající 11 skladeb je skutečné. Písně, které jsou na desce, byly od jejího březnového vydání streamovány více než 30milionkrát a vévodí několika hudebním žebříčkům, napsal list The Wall Street Journal (WSJ).

Album slouží jako doplněk k seriálu, který je částečně inspirován zvěstmi o rockové skupině Fleetwood Mac. Skupina skladatelů a instrumentalistů se na něm snažila vytvořit zvuk odpovídající prostředí 70. let tak, aby byl pro dnešní posluchače stále dostatečně svěží.

"Součástí naší původní vize bylo, že se k Daisy Jones budeme chovat jako ke skutečné kapele," řekl Kevin Weaver, který ve společnosti Atlantic Records vede divizi pro západní pobřeží. Fiktivní skupina se tak připojila ke hvězdným jménům, jako jsou Led Zeppelin a Rolling Stones, pod jejichž deskami je vydavatelství podepsané.

Od 3. března, kdy měly premiéru první tři díly seriálu, se skupina Daisy Jones & the Six vyšplhala do čela žebříčku internetového hudebního obchodu iTunes. Krátce poté se stali první kapelou, která vznikla na základě seriálu a dostala se na první místo v žebříčku Billboard pro začínající umělce. Deska kraluje také žebříčku Billboard pro soundtracky. Během prvních dvou týdnů od vydání alba se ho v USA prodalo 21.100 kusů, uvádí Luminate.

Mezi zapálenými fanoušky stejnojmenné knižní předlohy seriálu, kterou napsala Taylor Jenkins Reidová, se album dočkalo jen vlažného přijetí. Producenti a autoři písně Aurora se totiž odchýlili od textu, který se v plném znění objevuje na několika posledních stránkách knihy.

Lidé, kteří se na vzniku seriálu podíleli, ale uvádějí, že šlo o záměrnou změnu. "Díky volnosti při psaní textů hudba zněla mnohem přirozeněji jako skutečná kapela," řekl hudebník Chris Weisman.

Písně vyprávějí o vzestupu a pádu kapely. Diváci jsou svědky vzniku pomalé rockové balady Look At Us Now (Honeycomb) ve chvíli, kdy se poprvé setkávají zpěvák a kytarista Billy Dunne, kterého hraje Sam Claflin, a outsiderka Daisy Jonesová, ztvárněná Riley Keoughovou - vnučkou Elvise Presleyho a dcerou Lisy Marie Presleyové. Billy a Daisy pak napíší svižnou skladbu Let Me Down Easy, která kapele dodá energii na zbývající nahrávání. Když se skupina vydá na velmi úspěšné turné, opakovaná představení písně The River od města k městu ilustrují stupňující se vyhoření života na cestách. Z celkem 25 skladeb, které v seriálu zazní, se jich na albu Aurora objevuje 11.