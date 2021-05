FIFA vypracuje studii k možnosti pořádání MS ve fotbale každé dva roky

Curych - Fotbalové mistrovství světa by se v budoucnu mohlo konat každé dva roky. Drtivá většina členských zemí FIFA hlasovala na dnešním jednání výkonného výboru světové federace pro vypracování studie, která má zanalyzovat, zda by úprava byla proveditelná. Dosud se světový šampionát koná ve čtyřletých intervalech.

Návrh předložila Saúdská Arábie. "Domníváme se, že budoucnost fotbalu stojí na kritické křižovatce. Je na čase zvážit, co je pro náš sport nejlepší," uvedl na on-line zasedání prezident saúdskoarabského svazu Jásir Misahál.

"Máme prázdný list papíru a jsme otevřeni všem pohledům a názorům na to, jak můžeme vylepšit mezinárodní kalendář. Možná, že nakonec nebudeme moci, ale musíme to zkusit. Musíme být otevření," řekl předseda FIFA Gianni Infantino.

Pro návrh na provedení studie se vyslovilo 166 z 209 členských zemí FIFA, proti hlasovalo jen 22 států. O změně by nakonec musela rozhodnout Rada FIFA.

Světový šampionát se s výjimkou přestávky během druhé světové války koná jednou za čtyři roky. Pokud by se v budoucnu uskutečnil každé dva, muselo by dojít k přepracování mezinárodního kalendáře. Dotklo by se to hlavně kontinentálních šampionátů, například mezi Eurem a mistrovstvím světa jsou vždy dva roky. Změny by nutně potkaly i systém kvalifikací a je otázkou, jak by na častější uvolňování na reprezentační akce reagovaly kluby.