FIFA si ve středu zvolí předsedu, Infantino nemá protikandidáta

Paříž - V Paříži se ve středu uskuteční 69. kongres Mezinárodní fotbalové federace FIFA, na němž bude na čtyřleté období zvolen předseda. Hlasování by mělo být pouze formalita, jelikož jediným kandidátem je současný šéf Gianni Infantino, jenž vede organizaci od roku 2016.

Infantino, který má švýcarské i italské občanství, nahradil v únoru 2016 dlouholetého předsedu Seppa Blattera, který odstoupil kvůli rozsáhlé korupční aféře. Zájem o znovuzvolení projevil už na loňském kongresu FIFA před zahájením světového šampionátu v Rusku.

"Chci pokračovat další čtyři roky, protože věřím v to, co dělám. A věřím, že mám co nabídnout FIFA a celému fotbalu. Cítím, že mám velkou podporu z celého světa od lidí, kteří chtějí FIFA jako silnou organizaci a kteří vnímají, že se FIFA snaží o rozvoj fotbalu," prohlásil tehdy Infantino.

Do únorové uzávěrky přihlášek se neobjevil jiný kandidát, i když zájem delší dobu signalizoval bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega. Infantinovi při volbě stačí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina delegátů, kterých je 211.

Před třemi roky Infantino uspěl ve volbě šéfa FIFA, když porazil čtyři další kandidáty - Alího bin Husajna, Jéroma Champagneho, Salmána bin Ibráhíma Chalífu a Tokya Sexwaleho. Naposledy neměl protikandidáta v roce 2011 předchozí prezident Sepp Blatter.

Za tři roky ve funkci Infantino mimo jiné prosadil rozšíření mistrovství světa z 32 na 48 týmů od roku 2026. Hostiteli byly zvoleny USA, Kanada a Mexiko. O účast 48 mužstev stál Infantino už pro nejbližší světový šampionát v Kataru v roce 2022. Kvůli logistickým a politickým problémům ale návrh na rozšíření nebude na kongresu předložen.

O jeho znovuzvolení není pochyb, ale podle bývalého předsedy Evropské fotbalové unie UEFA Michela Platiniho, jenž stále pyká za nevyjasněný příjem dvou milionů švýcarských franků od bývalého šéfa FIFA Seppa Blattera, by Infantino funkci zastávat neměl.

"Pro post předsedy FIFA je nedůvěryhodný. Jsem si jistý, že je to dobrý právník, ale když byl generálním sekretářem UEFA, všichni věděli, že FIFA neustále kritizuje," řekl novinářům Platini, jenž dříve s Infantinem v UEFA úzce spolupracoval.

Platini také devětačtyřicetiletému Infantinovi vyčetl, že se nikdy nezasazoval o rozvoj ženského fotbalu. "Jak může podporovat ženský fotbal, když si z něj dělá legraci? Nikdy v něj nevěřil," prohlásil mistr Evropy z roku 1984.

Ještě před zahájením kongresu FIFA rozhodla, že se klubové mistrovství světa v prosinci letošního a příštího roku uskuteční v Kataru. Chce tak otestovat připravenost arabské země před pořádáním světového šampionátu.

Do Paříže se také sjeli představitelé Asijské fotbalové federace, která dnes potvrdila Čínu jako hostitele mistrovství Asie v roce 2023. Pro šampionát, který se tradičně koná v lednu, se ale kvůli MS v Kataru plánovaném na listopad a prosinec bude muset najít nový termín.

Číně také možná připadne organizace klubového šampionátu v roce 2021, který se uskuteční v novém formátu s 24 celky. Rovněž se spekuluje o tom, že se asijská velmoc přihlásí do boje o pořadatelství mistrovství světa 2030.