FIFA bude podle AP jednat o návratu ruských týmů U17 do světového fotbalu

Ženeva - Mezinárodní fotbalová federace FIFA se chystá zrušit vyloučení ruských mládežnických týmů ze světových soutěží. Podle agentury AP o tom bude Rada FIFA diskutovat na odpoledním online jednání. Uvolněním sankcí uvalených po ruské invazi na Ukrajinu by tak mohla následovat evropskou unii UEFA, která minulý týden schválila návrat výběrů chlapců a dívek do 17 let.

FIFA by dnes podle zdroje AP mohla schválit start ruských výběrů U17 na mistrovství světa, pokud se na ně kvalifikují. Na oficiálním programu jednání Rady, která by se měla zabývat pravidly pro uchazeče o MS 2030 a 2034, ale toto téma nefiguruje. Naplánována není ani žádná tisková konference.

UEFA minulý týden rozhodla na zasedání v Limassolu o návratu ruských mládežnických výběrů a nyní bude hledat organizační řešení, jak týmy zapojit do soutěží, i když už byly rozlosovány. I pro tato družstva bude dál platit zákaz ruské vlajky, hymny, reprezentačního dresu se státními symboly a zápasy se nebudou smět hrát na ruském území. Seniorské ruské kluby a národní týmy zůstávají po dobu invaze na Ukrajinu ze soutěží UEFA vyřazeny.

Rozhodnutí UEFA odsoudil ukrajinský fotbalový svaz, který proti ruským týmům na všech úrovních odmítá hrát, a vyzval k jeho přehodnocení. Podobně se vyjádřily i anglická, dánská, švédská či polská asociace.