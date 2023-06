Fiat vzkřísí jméno Topolino

Automobilka Fiat rozšiřuje svoji modelovou osobních elektromobilů, kterou zatím tvoří pouze model 500, poněkud překvapivě směrem dolů.

Představila totiž design nového vozu s historickým jménem Topolino. Není to ale produkt jejího vývoje, ve skutečnosti se jedná o minivůz, který jezdí po světě se jménem Citroën Ami, případně Opel Rocks. Přestože to Fiat zatím oficiálně neuvedl, měl by mít také stejné technické parametry. Tedy baterii s kapacitou 5,5 kWh, která napájí elektromotor s výkonem osmi koňských sil. Na jedno nabití ujede 75 kilometrů maximální rychlostí 45 kilometrů v hodině. Díky takto slabému motoru a nízké maximální rychlosti ho můžou řídit již šestnáctiletí řidiči.

Také rozměry by měly být možná až na pár milimetrů shodné s těmi, které má Citroën Ami. Ten měří na délku 2400 milimetrů, široký je 1390 a vysoký 1520 milimetrů.

Design přední části jednoznačně odkazuje na styl automobilky Fiat. Původní Topolino připomíná rovněž skládací plátěná střecha. Nastupování do interiéru obsahujícího dvě sedačky bude díky chybějícím dveřím opravdu snadné. To, jak vypadá zadní partie a interiér, je zatím obestřeno tajemstvím. Fiat totiž uveřejnil jen jedinou fotografii nového Topolina.

Model Topolino vyráběla italská značka mezi lety 1936. I tehdy to byl malý vůz určený do hustého provozu ve velkoměstech.

Autonaelektřinu.cz