Fiat Chrysler předložil záměr spojit se s automobilkou Renault

Paříž - Italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jedná o fúzi s francouzským Renaultem. Spojením by vznikl třetí největší výrobce automobilů na světě za společnostmi Toyota a Volkswagen. Sloučený podnik by ročně vyráběl zhruba 8,7 milionu aut. Fiat dnes uvedl, že 50 procent nového podniku by připadlo akcionářům FCA a 50 procent by vlastnili akcionáři Renaultu.

Na jednání obou automobilek o chystaném spojení už v sobotu upozornily zdroje listu Financial Times (FT). Francouzská firma přijetí nabídky od FCA dnes potvrdila a oznámila, že její dozorčí rada se o ní poradí a následně se k ní písemně vyjádří.

"Navrhovaná fúze by dala vznik globálnímu výrobci automobilů, který by byl vynikající co do příjmů, objemu, ziskovosti a technologií a byl by prospěšný také pro akcionáře," uvedl ve svém oznámení Fiat Chrysler. Mezi oběma společnostmi se prý už jednalo také o určení produktů a regionů pro spolupráci. Ročně by podniky mohly ušetřit pět miliard eur (129 miliard Kč). Fiat Chrysler zdůraznil, že spojení by nevedlo k žádnému uzavírání nynějších továren.

Francouzská vláda, která v Renaultu vlastní 15procentní podíl a je jeho největším akcionářem, dnes vyjádřila s plánovanou fúzí opatrný souhlas. "Samozřejmě se musíme podívat na podmínky, za kterých bude dohoda uzavřena," řekla mluvčí vlády Sibeth Ndiayeová a dodala, že pro Evropu jako celek je dobré vytvářet průmyslové giganty.

Italská vláda už avizovala, že bude v chystané alianci FCA - Renault hájit národní zájmy, řekl dnes televizi La7 Claudio Borghi z italské vládní strany Liga. Vláda by si podle ní mohla říci o podíl v chystaném podniku, aby byla ve stejné pozici jako francouzský kabinet. Podíl francouzského státu v Renaultu Borghi označil za anomálii.

Předsedou správní rady nového podniku by podle zdrojů agentury Reuters mohl být John Elkann z rodiny Agnelliových, která má pod kontrolou 29procentní podíl v FCA. Předseda představenstva Renaultu Jean-Dominique Senard by se podle jednoho ze zdrojů stal výkonným ředitelem.

Japonská automobilka Nissan, v níž Renault vlastní podíl 43,4 procenta, by podle současného záměru mohla do jedenáctičlenného představenstva nově zformovaného podniku nominovat svého zástupce. Nissan a Mitsubishi by jako alianční partneři mohli podle FCA díky plánované fúzi těžit z odhadované roční úspory kolem jedné miliardy eur.

Renault už dlouho tvoří alianci s japonskými automobilkami Nissan a Mitsubishi. V této trojici loni prodaly 10,76 milionu automobilů. Pokud by se k nim přidaly vozy od FCA, bylo by to více než 15 milionů vozů. Tím by výrazně předstihly německou automobilku Volkswagen, která loni prodala 10,83 milionu vozů.

V portfoliu FCA jsou mimo jiné značky Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep nebo Maserati. Skupina uvádí, že zaměstnává 199.000 lidí.

Tlak na spolupráci výrobců automobilů zvyšuje potřeba elektrifikace, investic do technologií pro propojená a autonomní vozidla a také zpřísnění emisních předpisů.

Akcie obou automobilek na záměr fúze reagovaly prudkým růstem. Akcie Fiatu po zahájení obchodování přidávaly na burze v Miláně až 19 procent, než zisk zmírnily na deset procent. Akcie Renaultu si v Paříži připisovaly až 16 procent, později nárůst zmírnily na 13 procent. Akcie Volkswagenu ve Frankfurtu nad Mohanem pak měly k dobru asi 0,2 procenta, hlavní index DAX vykazoval růst o 0,4 procenta.