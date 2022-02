Fiala zrušil cestu do Paříže, čeká ho jednání Sněmovny a vlády

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) zrušil kvůli obstrukcím ve Sněmovně cestu do Paříže, kde měl večer jednat s lídry zemí EU a prezidentem Emmanuelem Macronem o situaci v Africe. Mluvčí vlády Václav Smolka na twitteru uvedl, že premiér byl cestu nucen zrušit kvůli vnitropolitické situaci. Fialu čeká odpolední zasedání vlády. Situaci komplikuje jednání Sněmovny, kterou blokují od úterý poslanci SPD, debata trvá již téměř 24 hodin. Čtvrteční cesta premiéra do Bruselu by se měla podle Smolky uskutečnit podle dosavadního plánu.

"Pan premiér byl kvůli vnitropolitické situaci nucen zrušit pracovní cestu do Paříže, kde se měl mimo jiné setkat s prezidentem Macronem. Čtvrtečního summitu se zúčastní," uvedl dnes Smolka.

SPD chce ve Sněmovně zamezit schválení vládní pandemické novely. Dolní komora kvůli tomu ráno hlasy vládní koalice rozhodla o tom, že i dnes bude moct její jednání pokračovat přes noc. Zasedání dolní komory bylo v úterý i dnes několikrát přerušeno. Kvůli jednání se vláda odpoledne na pravidelném jednání setká místo ve Strakově akademii v dolní parlamentní komoře. Stejně ministři zasedali poblíž jednací síně poslanců 2. února, komora tehdy také projednávala novelu pandemického zákona.