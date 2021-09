Fiala: Zeman po odchodu z Afghánistánu nemá za nutné výdaje 2 pct HDP na obranu

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman míní, že odchodem vojáků z Afghánistánu se situace změnila a není potřeba směřovat k výdajům dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Po dnešním jednání v Lánech to řekl předseda ODS Petr Fiala. Jeho strana s tím nesouhlasí. Se Zemanem nyní debatuje šéf hnutí SPD Tomio Okamura, už předtím se hlava státu sešla s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Rozpočet ministerstva obrany by příští rok měl být 92,02 miliardy korun, v roce 2023 pak 99,9 miliardy korun a v roce 2024 by měl vzrůst na 109,5 miliardy korun, čímž by se výdaje na obranu českého státu dostaly na asi 1,6 procenta HDP. Česko se přitom zavázalo, že v té době už bude vydávat na svou obranu dvě procenta HDP. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nedávno označil růst rozpočtu a směřování ke dvěma procentům za důležité.

"Pan prezident zastává názor, že odchodem z Afghánistánu se situace změnila a že není potřeba směřovat k závazku dvouprocentních výdajů na obranu. My jsme zastávali názor, že to tak není, že je správné, aby Česká republika svůj závazek plnila a že ta dvě procenta by byla dobrá i pro podporu našeho průmyslu, inovací v České republice a z hlediska naší bezpečnosti," řekl Fiala. Kromě něj se schůzky zúčastnil občanskodemokratický poslanec Pavel Blažek.

Z Afghánistánu se letos po téměř 20 letech stáhla spojenecká vojska, k moci se dostalo radikální hnutí Tálibán. Zeman opakovaně stažení aliance ze země kritizoval. Domnívá se, že Tálibán v Afghánistánu vytvoří teroristické centrum a obnoví se teroristické útoky po celém světě.

Zástupci ODS dnes se Zemanem hovořili i o celkové struktuře návrhu státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 376,6 miliardy korun. Schillerová dnes uvedla, že Zeman chce o rozpočtu jednat znovu po říjnových volbách. Při dnešním setkání podle ministryně nebyla vůbec řeč o případném vetu nebo zásadních výhradách.

Po srpnovém jednání v Lánech přitom prezident podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka označil tehdejší návrh za málo úsporný a nedostatečně investiční. Bez patřičných změn úspor a investic by zvažoval vetování rozpočtu, uvedl tehdy mluvčí. Schillerová v úterý vysvětlila, že prezident kritizoval první červnový návrh rozpočtu. Ten počítal se schodkem 390 miliard korun a nižšími investicemi.

"Můj názor na rozpočet je velmi kritický a určitě nebudeme rozpočet v této struktuře a podobě v žádném směru podporovat. Nechci se pouštět do interpretací, co pan prezident udělá, nebo neudělá, ale dojem, že by za každou cenu rozpočet vetoval, jsem z této návštěvy neměl," řekl dnes Fiala.

Zeman dnes byl propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, ve které strávil osm nocí. Lékaři ho v prvních dnech podrobili několika vyšetřením, život ohrožující problémy podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka nenalezli. Zjistili, že trpí mírným vyčerpáním a dehydratací, dostával proto infuze. Pražský hrad označuje více než týdenní pobyt v nemocnici za rekondiční.

"Je to stále tentýž Miloš Zeman. Kdo očekával, že po pár dnech v nemocnici se z Miloše Zemana stal nějaký Milošek Zemánek, tak se hluboce mýlí. Pan prezident je zcela připraven na složitou povolební šachovou partii, o čemž jsme také mluvili, o různých možnostech," řekl Blažek. "Poprosím naprosto každého, aby vůbec nepodceňoval jeho myšlenkové schopnosti," dodal.