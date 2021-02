Fiala: Zeman je připraven urychleně podepsat pandemický zákon

Praha - Prezident Miloš Zeman je připraven urychleně podepsat pandemický zákon. Řekl to zástupcům ODS při jednání na Pražském hradě. Podle předsedy ODS Petra Fialy jsou občanští demokraté připraveni v pátek pandemický zákon s drobnými senátními změnami schválit. Podle poslance Pavla Blažka (ODS) probírali také volební zákon. Novinářům řekl, že Zeman jim nastínil svou představu nové podoby volebního zákona, kterou Blažek považuje za přijatelnou a racionální.

"Považuji za přirozené, že představitelé nejsilnější opoziční strany mluví s prezidentem, jsem rád, že k setkání došlo," řekl Fiala po schůzce. Tématem setkání podle něj byla politická situace i zvládání pandemie a s tím související kroky.

Zeman představitelům ODS sdělil, že je připraven velmi rychle podepsat pandemický zákon. "Je to důležité ujištění, že když to v Poslanecké sněmovně a Senátu rychle zvládneme, že to může začít platit bezprostředně," řekl Fiala. Pandemický zákon dnes schvaluje Senát, předpokládá se, že ho s drobnými úpravami vrátí Sněmovně. Poslanci by se pak měli sejít v pátek na mimořádné schůzi. ODS je podle Fialy připravena zákon podpořit, pokud v něm senátoři udělají jen drobné legislativní změny.

Opozice dnes odpoledne jedná s vládou o její avizované žádosti o prodloužení nouzového stavu. Fiala řekl, že bude chtít slyšet, jaký plán vláda má, jak chce pandemii porazit a jaká konkrétní opatření chystá. S pandemií si podle něj Česko neporadí, když se nebude více testovat a očkovat.

Podle Blažka politici na Hradě probrali i volební zákon. Shodli se na tom, že politická reprezentace je povinna se dohodnout na nějakém znění volebního zákona, a ne tuto pravomoc přenechávat soudům, řekl. Poznamenal, že na znění zákona by měla panovat shoda mezi poslanci, senátory i prezidentem. "Za sebe můžu říct, že pan prezident řekl takovou představu volebního zákona, která, si myslím, je zcela přijatelná a racionální a myslím si, že dospějeme k dobrému konci v této věci," dodal.