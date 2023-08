Fiala vyjede na podzim s podnikateli do Afriky, čeká zakázky pro obranný průmysl

Vlašim (Benešovsko) - Premiér Petr Fiala (ODS) vyjede na podzim s podnikateli do několika afrických států. Od cesty očekává nové kontrakty a zakázky pro obranný průmysl. Fiala to řekl po návštěvě vlašimského závodu na výrobu munice Sellier & Bellot. Obranný průmysl je podle Fialy důležitý pro český export, jde o klíčovou součást české ekonomiky. Po jednání Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory Fiala poukázal na to, že tři důležité české zbrojařské firmy v jednom roce odvedly na dani z příjmu o miliardu korun navíc.

"Naše zbrojní výroba je více než z 90 procent závislá na exportu, a proto je také strategicky důležitá úloha státu a podpora tohoto typu vývozu," podotkl premiér. Kromě ekonomického významu obranného průmyslu připomněl i jeho význam strategický a bezpečnostní.

České zbrojařské firmy jsou podle Fialy úspěšné na zahraničních trzích, kde posilují své pozice nebo pronikají na trhy nové. Vláda pro to chce dál vytvářet diplomatické a mezinárodně politické podmínky. "Chystáme na podzim cestu do několika afrických států, kde předpokládám, že se nám opět podaří ve spolupráci s podnikateli získat nové kontrakty a nové zakázky pro náš obranný průmysl," uvedl premiér.

Afriku letos na jaře navštívil vicepremiér Vít Rakušan (STAN), byl v Senegalu, Rwandě a Ghaně. Cesta podle Rakušana měla politický, humanitární i hospodářský přínos a poskytla příležitosti pro české firmy, zejména z lékařského a obranného průmyslu. V červnu pak na pětidenní misi do Angoly a Zambie zamířil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Šéf české diplomacie tehdy uvedl, že Afrika je velice důležitý region pro možnost oslabení vlivu Ruska ve světě. O posilování spolupráce s africkými státy hovořil také prezident Petr Pavel při srpnové návštěvě mosambického prezidenta Filipeho Nyusiho v Praze. Podle Pavla může hrát Česko v Africe větší roli než dosud. Posilování spolupráce je podle něj v zájmu celé Evropy, aby Afriku nepřenechávala působení Ruska a Číny.

Stát podle Fialy vydal od začátku konfliktu na Ukrajině vývozní licence za více než 87 miliard Kč. "To jsou peníze, které z velké části platí jiné státy, jiní dodavatelé za zboží zakoupené v České republice, čili zase to má velmi pozitivní efekt pro naši ekonomiku," uvedl premiér ve Vlašimi. Ocenil i to, že ministerstvo obrany uzavřelo od začátku roku 2022 s českými zbrojaři 758 kontraktů za 43 miliard korun.