Fiala: Vláda navrhuje dvě sazby DPH místo tří, většinu opatření tvoří úspory

Praha - Vláda navrhuje, aby daň z přidané hodnoty (DPH) nově měla dvě sazby místo nynějších tří. Více chce zdanit alkohol nebo tabák. Zlevnit naopak chce potraviny, bydlení a léky. V úvodním projevu při představování vládního konsolidačního balíčku a důchodové reformy to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). I když se některé daně zvýší, kabinet se soustředil na to, aby dopady na občany byly co nejnižší, uvedl.

Většinu snížení schodků podle ministerského předsedy zajistí úspory, například omezení dotací. Omezení neinvestičních dotací přinese 46 miliard korun, omezení provozních a mzdových výdajů státu přes 20 miliard, řekl Fiala. Zrušeno bude 22 daňových výjimek. Zkrátí se tak podle něho mimo jiné daňové přiznání.

. Pokud by vláda opatření neudělala, schodek rozpočtu v příštím roce by byl o 94 miliard korun vyšší, v roce 2025 o 148 miliard, uvedl premiér. Kabinet podle něj je a bude rozpočtově zodpovědný.

Důchodová reforma pak podle Fialy stojí na úpravách výpočtu věku odchodu do důchodu, změně valorizací penzí a úpravách předčasných důchodů.

Tempo zadlužování České republiky je hrozivé a je dědictvím předchozích populisticko-socialistických vlád, míní Fiala. Připomněl, že jeho kabinet už krátce po svém jmenování učinil výdajové škrty ve výši téměř 80 miliard. Nikdo ale podle premiéra nemohl počítat s ruským útokem na Ukrajinu, následnou migrační krizí a nutnými programy podpory pro občany a firmy, které sužovaly vysoké ceny energií.

Předkládaná opatření podle Fialy mají naprosto jednoznačnou podporu celé vládní koalice. "Samozřejmě, že jde o kompromis. Každý z nás musel v něčem ustoupit a udělat to s vědomím, že za finálním kompromisním výsledkem stojí a že je ho schopen hájit," poznamenal. Kabinet podle něj nečeká slova chvály a v první chvíli ani masivní pochopení, ale je připraven na racionální debatu a všechna rozhodnutí obhájit.

Koalice je přesvědčena, že opatření jsou střízlivá a vyrovnaná a že se zásadně nedotknou žádné sociální či jiné skupiny, řekl Fiala. "Samozřejmě, že opatření, škrty jsou nepříjemné, bolí. My jsme si ovšem jisti, že půjde o naprosto přijatelnou cenu za to, že naše země bude ve formě a že její budoucí prosperita to všem lidem, kteří žijí, pracují a podnikají v České republice, v dalších letech plnohodnotně vynahradí," doplnil premiér.

Odborníci v Národní ekonomické radě vlády (NERV) za základě zadání koalice připravovali expertní návrhy a analýzy s cílem zastavit tempo zadlužování, představili je na podzim, připomněl předseda vlády. Ministři financí Zbyněk Stanjura (ODS) a práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) s experty koaličních stran každý týden jednali a analyzovali jednotlivé návrhy, především jejich sociální a makroekonomické důsledky. Vše bylo podle Fialy podloženo obrovským množstvím dat.