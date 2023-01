Fiala: V příštím týdnu má do Česka dorazit mimořádná dávka penicilinu

Praha - V příštím týdnu má do Česka dorazit mimořádná dodávka penicilinových antibiotik a do konce ledna by měly dorazit i desítky tisíc balení dětských antipyretik. Při interpelacích ve Sněmovně to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Situaci na trhu s těmito léky se podle něj daří stabilizovat. Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček minulý pátek řekl, že mimořádná dodávka penicilinu má do ČR přijít již začátkem tohoto týdne a že dodávky na leden a únor jsou zajištěné. O aktuální situaci na trhu s léky chce ministerstvo zdravotnictví informovat veřejnost v pátek na tiskové konferenci.

"Chci všem říci, že v oblasti antibiotik v tuto chvíli nehrozí, že by pacient nedostal léčbu, kterou potřebuje. V případě chybějícího primárně předepisovaného léčebného přípravku jsou dostupné účinné alternativy," řekl dnes Fiala. Podle něj se zlepšila i situace kolem léků pro děti určené na snížení horečky. "V minulých týdnech byly dodány statisíce balení a do konce ledna by měly dorazit další desítky tisíc," řekl Fiala. "Situace nedostatku penicilinových antibiotik se také daří stabilizovat. V příštím týdnu přijde mimořádná dávka a během tohoto týdne už přišly do ČR některé dodávky jiných léčiv," dodal.

Nedostatek antibiotiky označil premiér za objektivně existující problém. "Je z velké části dán vyšší nemocností, než je v těchto měsících zpravidla běžné. Z části je ten nedostatek dán výpadkem výroby," popsal. "Ministerstvo zdravotnictví velmi intenzivně jedná s výrobci o uspíšení dodávek, které jsou plánovány na pozdější období. Jedná také s distributory, aby bylo možné dovézt léčiva z jiných států EU, ale také ze Spojených států, z Kanady a z Austrálie. Probíhá jednání se společnostmi, které dodávají léčiva na český trh," informoval Fiala.

Nedostatek léků řeší i jiné evropské země. Například francouzská vláda na začátku roku zakázala internetový prodej výrobků na bázi paracetamolu až do konce ledna kvůli přetrvávajícím problémům s dodávkami tohoto běžně používaného léku proti bolesti a horečce.