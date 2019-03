Praha - Předseda ODS Petr Fiala se na dnešní programové konferenci občanských demokratů v Praze vymezil vůči vládě Andreje Babiše (ANO) i vůči straníkům, kteří by zpochybňovali například západní orientaci Česka. Kabinet nazval vládou marketingu a planých řečí a premiéra, ač ho přímo nejmenoval, přirovnal k baronu Prášilovi.

"Nikdy se v české politice tolik nekecalo jako v současnosti," řekl v úvodu programové konference Fiala. ODS podle něho nabízí alternativu "vůči nové české levici sdružené kolem politicko-ekonomického projektu pana Babiše". "Komunisté znovu mluví do vlády a propaganda, nyní marketing, znovu vítězí nad skutečností," prohlásil Fiala.

Fiala se ale obrátil i dovnitř ODS. Je sice podle něho stranou velkého spektra názorů, má to ale své hranice. "Za hranicemi tradice ODS, za hranicemi přesvědčení ODS, programu a politiky ODS je například zpochybňování naší západní orientace, transatlantických spojenectví a závazků a více či méně nápadné koketování s východními autoritativními režimy," řekl Fiala. Za hranicemi je podle něho i neloajalita, neodpovědnost a anarchistický individualismus. "Toto je a bude pro mě jako lídra ODS červená čára," prohlásil Fiala.

Nikoho sice nejmenoval, občanští demokraté ale nyní řeší postoje svého poslance Václava Klause mladšího. Odpoledne se sejde výkonná rada ODS, mezi jejíž pravomoci patří vylučování členů.

Fiala mluvil i o květnových evropských volbách, do nichž jde ODS se sloganem "Jsme srdcem Evropy. Chceme být slyšet". "Reprezentujeme hlas skutečných národních zájmů. Hlas zdravého rozumu proti nekonečné integraci a regulaci na jedné straně a vystoupení České republiky z Evropské unie na straně druhé," podotkl Fiala.

Rovněž lídr evropské kandidátky ODS Jan Zahradil řekl, že nelze utíkat z boje. "Nevyhlašujeme odchod z EU, žádný czexit ani rozpouštění EU. Nikdy jsme nechtěli federální eurostát řízený z Bruselu. Chceme pružnou, vícerychlostní EU s dostatkem prostoru a svobody pro členské země," uvedl. Zahradil nařkl Babiše, že "vykrádá ve velkém" evropský program ODS. Znamená to podle Zahradila to, že ani Babišovy "slavné PR týmy" nejsou schopné vymyslet nic lepšího.

ODS chce dvě sazby DPH a asignaci části sociálních odvodů

Občanští demokraté na konferenci také představili programové cíle. Strana se chce vrátit ke dvěma sazbám daně z přidané hodnoty místo nynějších tří - 21 procent, 15 procent a deset procent. Chce také umožnit lidem, aby posílali procentní bod ze sociálních odvodů na důchody svých rodičů nebo na zdravotní a sociální služby.

ODS prosazuje v daňové oblasti také zavedení paušální daně pro malé živnostníky, s čímž nedávno přišlo i vládní hnutí ANO. Nejsilnější opoziční strana by zrušila daň z nabytí nemovitosti a silniční daň. V reakci na záměry ČSSD zavést sektorovou, respektive bankovní daň občanští demokraté zdůrazňují, že žádné nové daně nechtějí. "Nepotřebujeme nové daně, potřebujeme rušit ty současné," uvedl poslanec ODS Jan Skopeček, který představoval daňové plány spolu s předsedou poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyňkem Stanjurou.

Občanští demokraté by snížili odvody zaměstnavatelům za zaměstnance, kteří by pro ně pracovali na zkrácený úvazek. Živnostníkům by ulevili tím, že by zvýšili hranici příjmů k povinné registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun.

V sociálních záležitostech, jak je představili poslanec Jan Bauer a místopředsedkyně Alexandra Udženija, by občanští demokraté vedle asignace části sociálních odvodů například zavedli daňový odpočet úroků z hypotéky i na další nemovitost, kterou například rodiče pořizují pro děti. Všechny mimořádné příjmy státu by směřovali do zvláštního fondu, aby byly peníze na důchodovou reformu. Podrobnosti o své představě změn v penzích a také program prorodinné politiky chce ODS prezentovat na podzim.

Pokud jde o reformu a zeštíhlení státu vyhlásili místopředseda strany a poslanec Martin Kupka s prezidentem ICT UNIE Zdeňkem Zajíčkem redukci povinností, případnou novou by zaváděli jen za dvě zrušené. Každou novou novelu by podle představ ODS musela provázet tabulka s povinnostmi, které zavede, stát by navíc musel zveřejnit přehled naprosto všech platných povinností. Občanští demokraté podporují rovněž digitalizací státu, aby lidé nemuseli vyplňovat stále stejné údaje do formulářů a nemuseli mít v peněžence značné množství různých průkazek.

Program pro školství neuváděl šéf školského výboru Václav Klaus mladší, kterému kvůli jeho postojům hrozí i vyloučení ze strany, ale místopředseda ODS a poslanec Martin Baxa s vysokoškolským pedagogem Jiřím Nantlem. ODS prosazuje například zvýšení platů učitelů na 150 procent aktuálního průměru, zavedení kariérního systému, rozšíření pravomocí ředitelů. Baxa mluvil také o změně obsahu vzdělávání. Žáci a studenti by se měli podle něho více učit cizí jazyky, kritické myšlení a práci s informacemi na úkor faktů a dat.