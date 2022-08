Fiala se setká s kancléřem Scholzem, hlavním tématem energetika

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) dnes v Praze přijme německého kancléře Olafa Scholze. Lze očekávat, že hlavním tématem jednání bude energetická krize. Fiala minulý týden hovořil o nutnosti nalézt celoevropské řešení, které bude směřovat k zastropování cen energií. Státníci budou diskutovat také o aktuálním vývoji války na Ukrajině či o bilaterální spolupráci. Závěry schůzky představí na tiskové konferenci ve 13:45 ve Strakově akademii.

Některá témata navážou na květnovou návštěvu předsedy české vlády v Berlíně. Scholz tehdy oznámil, že Německo pomůže Česku nahradit zbrojní techniku, kterou Praha poskytne Ukrajině čelící ruské invazi. Konkrétně česká armáda získá od Německa darem 15 tanků Leopard 2A4, dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ chce Česko koupit.

Česko se také s Německem domlouvá na možnosti získat kapacity v LNG terminálech, které Německo bude budovat v příštích měsících a letech.

Ještě před setkáním s Fialou přednese Scholz v Karolinu na Karlově univerzitě přednášku na téma Budoucnost Evropy. Portál Politico očekává, že kancléř naváže na svůj projev po ruské invazi, kdy prohlásil, že agrese Moskvy je dějinným bodem zvratu pro Evropu a její bezpečnost.

Do Prahy se Scholz vydá rok poté, co Česko na tři dny navštívil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Tehdy se na cestu vydal vlakem, aby ukázal blízkost obou metropolí. Scholz do Prahy poletí.