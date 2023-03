Fiala se rozloučí se Zemanem ve funkci prezidenta v pondělí při večeři

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) se sejde s prezidentem Milošem Zemanem v pondělí večer k závěrečné schůzce před koncem Zemanova prezidentského mandátu. Českému rozhlasu Radiožurnál Fiala řekl, že se s hlavou státu při té příležitosti plánuje rozloučit v jeho nynější roli. Věří, že s nástupem zvoleného prezidenta Petra Pavla se zjednoduší vztahy vlády a prezidenta. Korektní vztahy se však podle něj dařilo udržovat i se Zemanem.

Pavel kandidoval s úsilím zklidnit vztahy ve společnosti, což Fiala pokládá za důležité. Věří, že se zjednoduší také vztahy mezi kabinetem a Hradem. "I s prezidentem Zemanem jsem se snažil v zájmu ČR o korektní vztahy. Myslím, že jsme to dokázali, že moje snaha o stálý dialog, abychom jako klíčové instituce v tomto státu dokázali mluvit jednou řečí aspoň v mezinárodněpolitických otázkách, byla úspěšná," uvedl.

Zemanovo druhé funkční období končí příští středu, dva dny předtím se naposledy sejde s Fialou. "Máme poslední pravidelnou pracovní večeři v pondělí 6. března. Bude to večeře, kde se s ním i rozloučím v jeho funkci. Dělali jsme to pravidelně a myslím, že to tak má být, že spolu pravidelně mluví předseda vlády a prezident," řekl. Na pravidelných schůzkách zhruba s měsíčními odstupy se Fiala domluvil i s Pavlem.

Pavel jmenuje v pátek 10. března, den po své inauguraci, ministrem životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Zeman to odmítal, Hladík je tak na ministerstvu dočasně náměstkem a vedením je pověřený ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Je to velmi důležitý resort, není dobré, aby pokračovala situace, kdy v čele není plnohodnotný ministr," uvedl Fiala. Další změny v kabinetu neplánuje.