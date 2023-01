Fiala se bude chtít s novým prezidentem brzy sejít a nastavit způsob komunikace

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) se po druhém kole voleb bude chtít co nejrychleji setkat s nově zvoleným prezidentem a nastavit systém komunikace mezi vládou a hlavou státu. Novinářům to řekl po dnešním zasedání kabinetu. Ústavní činitelé spolu mají mít otevřený způsob komunikace a pokoušet se dospět ke shodě v klíčových otázkách zahraniční politiky či českých zájmů, dodal Fiala.

Do druhého kola voleb postoupili o víkendu bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). "První kroky (po volbách) budou, že se co nejrychleji budu chtít setkat s nově zvoleným prezidentem a snažit se domluvit postup, jak bude probíhat komunikace mezi vládou a prezidentem," uvedl Fiala.

Doplnil, že i s končícím prezidentem Milošem Zemanem se mu v ne úplně snadných podmínkách dařilo udržovat otevřený způsob komunikace. Hlavní představitelé státu by podle Fialy měli být schopní dospět ke shodě ohledně zahraniční politiky či českých zájmů. "Je povinností lidí, kteří dostali důvěru občanů, aby zastávali klíčové ústavní funkce, aby se o takovou shodu a nastavení takové atmosféry pokusili," uvedl.

K Babišovu plánu, že by jako prezident uspořádal mírový summit k válce na Ukrajině, Fiala řekl, že jakýkoliv mír musí vycházet z toho, že Rusko nebude okupovat Ukrajinu. "Musí to být takový mír a za takových podmínek, které si bude přát a domluví ukrajinská strana. To za ně nemůže udělat nikdo třetí," řekl.

Mesiášské představy některých českých politiků z posledních 30 let, že zajistí mír i v některých dlouhodobých konfliktech, byly podle Fialy v minulosti často spíš směšné. ČR by měla dělat to, co doposud, tedy podporovat Ukrajinu a stavět se jasně proti ruské agresi. "To jsou kroky, které zajistí mír a bezpečnost," uvedl.

Fiala kritizoval využívání utrpení lidí na Ukrajině do kampaně. Babiš po prvním kole nechal vylepit například billboardy s heslem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják." Podle Fialy je to nevhodné. "Každý kandidát na prezidenta by si měl uvědomit, jaká je to funkce, co reprezentuje a znamená. A podle toho v kampani postupovat. Nemyslím si, že se to vždy děje," podotkl.