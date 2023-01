Fiala s Blažkem vzkázali Zemanovi, že by předsedu ÚS jmenovat neměl

Praha - Končící prezident Miloš Zeman by neměl jmenovat nového předsedu Ústavního soudu (ÚS). Na dnešní tiskové konferenci po bilanční návštěvě ministerstva spravedlnosti to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Tento krok by podle něj vyvolal zmatek a nejasnosti. Ministr Pavel Blažek (ODS) dodal, že nemá cenu, aby se Zeman v závěru kariéry pouštěl do tohoto souboje s právníky, novináři a možná i s částí veřejnosti.

"Máme na to oba stejný názor, a to naprosto jednoznačný. Asi vás nepřekvapí, že je to názor, který je v souladu s postoji naprosté většiny - ne-li všech - odborníků: pan prezident Zeman by to neměl dělat," vzkázal Fiala za sebe i za Blažka. "Způsobilo by to obrovský zmatek a spoustu nejasností. Takový krok by byl velmi zvláštní," pokračoval s tím, že tato pravomoc by měla být ponechána novému prezidentovi.

"Kde by potom byla hranice, kde někdo nad rámec svého mandátu může jmenovat příštího funkcionáře nějaké instituce? Je to půl roku? Je to rok? Jsou to tři roky? Záleží to na čem?" položil otázku premiér. "Nebylo by to správné ani věcně, ani eticky a řekl bych, že ani z pohledu zdravého rozumu," dodal.

Blažek řekl, že pokud se ještě s prezidentem do konce jeho mandátu setká, bude se s ním o jmenování předsedy ÚS bavit. "I o rizicích, která tento krok může přinést pro právní stabilitu i pro pana prezidenta stávajícího samotného," podotkl s tím, že Zemanův postup by vyvolal velkou nevoli a že by takový krok byl nešťastný.

"Dokud nebude nějaké soudní rozhodnutí, tak se vlastně úplně neví, jestli ten krok je legální. Naše ústava s takovou situací nepočítá a dokonce je i sporné, který soud a na čí návrh by případně měl v téhle věci rozhodovat," poznamenal ministr. Zřejmější než otázka legality je podle něj otázka legitimity. "Jestliže nově nastupující prezident říká, že je proti tomu, tak si myslím, že ten krok je nelegitimní," upozornil Blažek, který je původní profesí advokát. Podle něj sice není vyloučeno, že se Zeman se svým nástupcem na nějakém kandidátovi shodnou, ale "ta pravděpodobnost je velice malá".

Zeman na Hradě končí v březnu, funkční období současného předsedy ÚS Pavla Rychetského potrvá až do srpna. Přesto Zeman uvažuje o tom, že ještě před svým odchodem určí nového předsedu, což sám pokládá za možné.

S avizovaným záměrem nesouhlasí vedle řady ústavních právníků ani Zemanův nástupce Petr Pavel. Uvedl, že pokud se se Zemanem v nadcházejících dnech sejde, požádá ho, aby toto rozhodnutí zvážil, a vyhnul se tak "zbytečnému projednávání přes soudy". Pokud by Zeman skutečně šéfa Ústavního soudu jmenoval, Pavel by podal podnět k prošetření, aby soud dal jasné doporučení, jak s takovou situací pracovat.

Zeman dnes novinářům v Bělehradě zopakoval, že mu tři "vedoucí představitelé české justice" řekli, že předsedu Ústavního soudu jmenovat může. Právní překážku takového kroku podle něj nenalezla ani právní expertiza. "Přesto jsem si vyžádal, kvůli principu předběžné opatrnosti, další expertizu, kterou dostanu v nejbližších dnech. A teprve na základě toho se rozhodnu," doplnil.

