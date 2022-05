Fiala: Putin účelově zkresluje historii, řeč potvrdila důležitost jednoty Západu

Praha - Ruský prezident Vladimir Putin pokračuje v účelovém zkreslování historie, které má ospravedlnit ničím nevyprovokovanou agresi Ruska na Ukrajině, sdělil ČTK premiér Petr Fiala (ODS) k dnešnímu Putinově projevu na moskevské přehlídce k výročí konce druhé světové války. Projev podle něj potvrdil důležitost jednotného a razantního postupu Západu proti agresorovi. Rusové podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) ztratili morální nárok oslavovat konec druhé světové války.

"Vladimir Putin v projevu navázal na nepravdivé informace a účelové zkreslování historie i současnosti, kterými se ruská propaganda snaží ospravedlnit ničím nevyprovokovanou agresi Ruska na Ukrajině. Nemá smysl se ohrazovat proti každé jednotlivé lži, která v Moskvě zazněla, projev ale potvrdil důležitost jednotného a razantního postupu Západu proti agresorovi," uvedl Fiala.

Hrůzy druhé světové války podle Lipavského vedly k sepsání Charty OSN, do níž byl vetkán zákaz útočné války. Rusko to podle šéfa české diplomacie porušilo, a tudíž nemá morální nárok oslavovat konec války. "Dnes když vidíme, co ruská vojska na Ukrajině provádí, tak to je srovnatelné s tím, co bylo to nacistické řádění i na Ukrajině a jinde v Evropě," uvedl na tiskové konferenci. "Putinův projev je kompletně odtržený od reality," dodal.

Putin ruskou invazi na Ukrajinu označil za jediné správné rozhodnutí a za reakci na postup západních zemí a Kyjeva. Tvrdil také, že Kyjev chystal další kárnou operaci proti proruským separatistům na východě Ukrajiny, nezávislost jejichž jednostranně vyhlášených republik Moskva uznala těsně před začátkem svého vpádu na Ukrajinu. NATO podle Putinova dnešního tvrzení začalo aktivně připravovat území u ruských hranic a rozvíjet tam vojenskou infrastrukturu. U hranic země vznikla bezprostřední hrozba, chystal se útok, a to i na anektovaný Krym, prohlásil ruský prezident. Rusko proto podle Putina na svou obranu proti agresi zasadilo preventivní úder.

Severoatlantická aliance začala v reakci na ruskou anexi Krymu v roce 2014 posilovat bezpečnost svého východoevropského křídla, především států Pobaltí a Polska, jako nepodložená ale odmítá opakovaná ruská obviňování z toho, že by Ukrajinu plánovala využít k nějaké agresi vůči Ruské federaci.