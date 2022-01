Fiala: Programové prohlášení má směřovat ČR mezi nejvyspělejší země

Praha - Hlavní prioritou programového prohlášení vlády je to, aby Česká republika byla schopna obstát v mezinárodní konkurenci a směřovala mezi nejvyspělejší země světa. Své programové prohlášení dnes schválila vláda jednomyslně, zveřejní ho v pátek. Ve všech ohledech vychází z koaliční smlouvy a je obsáhlejší, řekl po zasedání kabinetu novinářům premiér Petr Fiala (ODS). Verze dokumentu, kterou má ČTK k dispozici, počítá například s přijetím první etapy důchodové reformy do roku 2023.

Programovému prohlášení podle Fialy pomohlo, že ho pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN prodiskutovala i s významnými aktéry podle jednotlivých resortů a s představiteli tripartity. "Dnes jsme velmi rychle schválili definitivní text," uvedl premiér. Kabinet na sebe některými cílovými termíny "ušil bič", ale záměrně, dodal. "Chceme, aby veřejnost znala náš plán a občané věděli, jaké máme ambice. Budeme se je snažit samozřejmě naplnit," řekl Fiala.

Nový kabinet nemůže klíčová rozhodnutí odkládat a neřešit, což podle Fialy dělala minulá vláda Andreje Babiše (ANO). "Máme věci, které nesnesou odkladu, na důchodové reformě se musíme domluvit," řekl. I když výsledky přinese reforma v systému penzí až později, už nyní je nutné dát lidem mladším 40 let perspektivu, že budou mít důstojnou penzi, doplnil. "My chceme, abychom se alespoň na základních parametrech dokázali domluvit napříč politickým spektrem," dodal.

Posunout se musí také výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech. "Potřebujeme nutně nahradit ty, které budou odstaveny. Minulá vláda neudělala v této věci nic, jen se to odkládalo. My musíme začít, jinak nebudeme mít dostatek energie pro Českou republiku," uvedl Fiala. Řadu dalších časových termínů obsažených v programovém prohlášení si podle něj kabinet "nevymyslel", ale jsou nutné k tomu, aby byla ČR úspěšná.

Programové prohlášení je podle Fialy o něco obsáhlejší než programová část koaliční dohody. "Ve všech hlavních bodech z koaliční smlouvy vychází. Zohlednili jsme tam více i některé aktuální věci, jako je třeba boj s nemocí covid," uvedl. Prohlášení považuje za ambiciózní. "Chceme, aby ČR byla moderní zemí, která je schopná obstát v mezinárodní konkurenci a směřuje k tomu, že bude patřit mezi nejvyspělejší země světa," dodal.

Dokument podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) věnuje zhruba deset řádků tomu, jak chce vláda v souvislosti s covidem-19 "fungovat". "Definovali jsme si, že covid považujeme za něco, co se nepodaří zlikvidovat během jedné dávky očkování. Je třeba nastavit systém tak, aby nedocházelo k vlnám a změnám," řekl. Ve školství se podle ministra Petra Gazdíka (STAN) chce kabinet snažit o změnu stylu a obsahu vzdělávání. "Aby se méně biflovalo a více se žáci a studenti připravovali na budoucí svět," uvedl.

Ministryně pro životní prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) dostala za úkol předložit ještě letos ústavní novelu o ochraně vody, dopracovat má i zákon o zemědělském půdním fondu. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) má být v roce 2030 navýšen podíl ekologického zemědělství na 25 procent výměry zemědělské půdy a uvedení půdy do klidu na deset procent. V případě dopravy se zpřesnily termíny zprovoznění a dokončení dálničních a železničních staveb.

Vláda požádá o důvěru Sněmovnu ve středu 12. ledna, v dolní komoře má většinu 108 hlasů. "Očekávám, že bude debata, je to v pořádku. Opozice by se měla ptát a přinášet nějaké alternativy. Já jsem ten poslední, kdo by pochyboval o důležitosti parlamentní demokracie a diskuse v Parlamentu," uvedl Fiala. Ministři budou na intenzivní a dlouhou debatu připravení. U hlasování Fiala překvapení nečeká. "Naše koalice je soudržná, stojíme pevně za tímto programovým prohlášením," dodal.