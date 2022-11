Fiala požádá Jurečku, aby byl ministrem pro životní prostředí do konce roku

Praha - Premiér Petr FIala (ODS) požádá vicepremiéra Mariana Jurečku (KDU-ČSL), aby funkci ministra životního prostředí vykonával až do konce roku. Pokud nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti, bude poté připraven navrhnout do funkce lidoveckého ministerského kandidáta Petra Hladíka. Fiala to dnes řekl v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce.

FIala už ve čtvrtek po jednání s prezidentem Milošem Zemanem řekl, že potřebuje víc času na podání návrhu. Chce si být jistý, že budou vysvětleny všechny nejasnosti kolem Hladíka. Jmenování bývalého náměstka brněnské primátorky ministrem zkomplikovala kriminální kauza přidělování městských bytů v Brně. Kvůli kauze policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila. Hladík několikrát uvedl, že s policisty spolupracoval.

"Chci navrhnout kandidáta, který se bude moci plně věnovat řízení tohoto důležitého resortu a ne vysvětlování nejasností," řekl Fiala v České televizi.

Hladík má ve funkci ministra nahradit stranickou kolegyni Annu Hubáčkovou, která počátkem října rezignovala ze zdravotních důvodů. Řízením ministerstva je od té doby pověřen Jurečka. Lidovci trvají na tom, že bývalý náměstek brněnské primátorky by se měl ministerstva ujmout. Hladík několikrát uvedl, že s policisty spolupracoval a není z ničeho obviněn. Podle Jurečky měl několik týdnů na objasnění a závažné skutečnosti, které by vedly k jeho obvinění, se neobjevily. Šéf lidovců tento týden zopakoval, že podle jeho mínění není podání vysvětlení či součinnost s policií důvodem k odchodu z politického života.

Jurečka po středeční schůzce s prezidentem řekl, že Zeman se chce s Hladíkem setkat, až obdrží oficiální žádost o jmenování. Vicepremiér odhadoval, že se tak stane v příštích dnech nebo blízkých týdnech.