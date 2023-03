Fiala považuje kauzu ohledně Blažkových žádostí o informace za uzavřenou

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) považuje záležitost ohledně žádostí ministra spravedlnosti Pavla Blažka o informace týkající se kauzy kupčení s městskými byty v Brně za uzavřenou. Řekl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Důvod pro odvolání Blažka nevidí, plnil podle něj své povinnosti.

Nejvyššímu státnímu zástupci Igoru Střížovi nepřijdou Blažkovy žádosti šťastné, řekl dříve Seznam Zprávám a Deníku N. Podobně se vyjádřila Unie státních zástupců. S ministrem spravedlnosti se Stříž ve středu sešel na pracovní schůzce, na které jej informoval o způsobu vyřizování podobných žádostí.

K bytové kauze, ve které podle serveru Seznam Zprávy figurují Blažkovi známí, poslal ministr žalobcům za poslední měsíc čtyři žádosti o informace. Deníku N Stříž řekl, že dosavadní žádosti ministra byly adresovány jak jemu, tak i vrchnímu státnímu zástupci v Olomouci.

Podle serveru Seznam Zprávy Blažek žádal i jména soudců, kteří rozhodovali o vazbě či o domovních prohlídkách. Ministr na twitteru uvedl, že jde o běžný zákonný postup při vyřizování stížnosti.

Podle Fialy postupuje Blažek standardně tak, jak má ministr spravedlnosti postupovat. Zatímco v případě podnětů na rozhodování soudů může otázky položit příslušný odbor ministerstva, pokud jde o podněty na rozhodování státních zástupců, žádost o informace může vždy podat pouze ministr spravedlnosti, uvedl premiér.

Proti Blažkově postupu se ohradili také koaliční Piráti. Blažek ministrům podle Fialy věc vysvětlil na jednání vlády a je připraven záležitost případně probrat i s dalšími členy Pirátské strany.

"Považuji ji (kauzu) za uzavřenou, ministr spravedlnosti dělá, co dělat má a musí, i když to může někomu připadat, jakože to je nad rámec povinností," konstatoval Fiala. Považuje záležitost naopak za plnění povinností ministra. "Zásah do živé kauzy bych nepřipustil," zdůraznil premiér.

Policie loni na podzim v Brně zasahovala kvůli bytům a městskému majetku vícekrát. Počátkem října v souvislosti s privatizací bytů na radnici městské části Brno-střed obvinila osm lidí v čele s politikem ODS Otakarem Bradáčem. V polovině října pak zadržela skupinu lidí v souvislosti s pokusem o ovládnutí černovické pískovny.