Fiala podpoří vznik firmy, jež bude chystat první malý modulární reaktor v ČR

Hluboká nad Vltavou (Českobudějovicko ) - Jihočeský kraj společně s dalšími partnery zakládá společnost South Bohemia Nuclear Park. Bude pracovat na tom, aby v místě jaderné elektrárny Temelín vznikl malý modulární reaktor, který by vyráběl elektřinu pro region. Podpisu smlouvy o vzniku společnosti se dnes zúčastní premiér Petr Fiala (ODS), generální ředitel ČEZ Daniel Beneš i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Dalším z partnerů bude Ústav jaderného výzkumu Řež.

Již na jaře vyčlenil ČEZ v Temelíně prostor, kde by mohl v budoucnu vzniknout první malý modulární reaktor v zemi. ČEZ o tom také informoval americké společnosti NuScale, GE Hitachi i Holtec International. S firmami má ČEZ podepsanou smlouvu o spolupráci. Podle Kuby by modulární reaktory mohly vyřešit i závislost ČR na ruském plynu a přechod na bezemisní energetiku. V Temelíně by mohly být kolem roku 2034, dodal.

Vznik společnosti South Bohemia Nuclear Park schválili jihočeští zastupitelé. Malý modulární reaktor v Temelíně by byl prvním zařízením tohoto druhu v České republice. "Jaderná energetika ve světě se posouvá do podoby, kdy už jaderné reaktory nemusí být obrovské, zalité ve stovkách tun betonu. Vyvíjejí se malé modulární reaktory, jejichž rozloha zabere plochu přibližně jako fotbalové hřiště," řekl Kuba. Míní, že v budoucnu by modulární reaktory mohlo mít každé větší město, jež nyní provozuje teplárnu či elektrárnu.

Mezinárodní agentura pro jadernou energii definuje malý modulární reaktor jako jadernou elektrárnu s elektrickým výkonem do 300 megawattů elektrických. Modulární reaktory se vyrábějí v továrně, pak se převážejí na vybrané místo, kde se sestavují.