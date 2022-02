Fiala: Opatření jsou taková, aby ČR zvládla i zastavení dodávek plynu

Praha - Opatření jsou nastavena tak, aby Česká republika zvládla i situaci, kdy by Rusko zastavilo dodávky plynu. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). O této hrozbě ale nemá ministerský předseda signály.

Fiala řekl, že s rizikem omezení dodávek ruského plynu počítá nejen česká vláda, ale i Evropa. "Ale nestrašme se," poznamenal. "Že by Rusko zastavilo úplně všechno asi není pravděpodobné, ale může dojít k omezení dodávek a i k problémům s cenami," uvedl. Poukázal na to, že plyn proudí do Evropy ze čtyř směrů.

"Jsme připraveni ve spolupráci s jinými evropskými státy dodávky plynu, kdyby je Rusko výrazně omezilo nebo zastavilo, nějakým způsobem nahradit. Evropská komise udělala řadu předběžných dohod s jinými zeměmi, které jsou schopny pomoct," uvedl předseda vlády.

V případě ropy má stát reálné zásoby na 94 dnů, řekl dříve premiér. U zemního plynu nejsou zásobníky státní. "Ale máme představu o zásobách, obchodníci mají povinnost mít zásoby na 30 dní," uvedl ve čtvrtek. Na případné výpadky je tak ČR připravená, podle Fialy jí nahrálo i to, že nebyla tuhá zima.

Fiala také zopakoval, že je v Česku i v Evropě nutné omezit závislost na ruském plynu do budoucna. O tom dříve hovořil také ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).

Fiala odsoudil útoky vůči ruským dětem žijícím v tuzemsku

Fiala odsoudil útoky vůči ruským občanům a hlavně dětem žijícím v tuzemsku. Doufá, že šlo o jednotlivé excesy. Zároveň ministerský předseda obhajoval páteční rozhodnutí vlády o zastavení vydávání víz ruským občanům s výjimkou humanitárních případů.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) v pátek uvedl, že ministerstvo má informace o tom, že v některých základních školách, které navštěvují žáci ukrajinské či ruské národnosti, se vyskytly konflikty. "Tohle jsou věci, které se dít nesmí. To určitě musím odsuzovat. U nás žije spousta Rusů, kteří nechtějí mít nic společného s putinovským režimem," řekl dnes Fiala. Obdobně se v sobotu vyjádřil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ve čtvrtek ve Sněmovně apeloval v tomto směru na občany také bývalý premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle Gazdíka jeho ministerstvo ví o jednotkách konfliktů na školách, kam chodí žáci ukrajinské či ruské národnosti. Úřad s ohledem na to připravil pro učitele návod, jak by měli s žáky současnou situaci na Ukrajině probrat. Záměrem je, aby děti nehledaly vinu za útok Ruska na Ukrajinu třeba u svých spolužáků ruské či ukrajinské národnosti a lépe chápaly informace a souvislosti konfliktu, řekl Gazdík v pátek.

Vláda v pátek rozhodla o zastavení vydávání víz ruským občanům s výjimkou humanitárních případů. Krok, který kabinet avizoval po čtvrtečním zasedání Bezpečnostní rady státu, je reakcí na ruskou invazi na Ukrajinu. Fiala v pátek také avizoval revizi pobytových víz vydaných Rusům žijícím v Česku. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) půjde o bezpečnostní screening, aby bylo jisté, že v Česku nejsou rizikové osoby. Omezení vydávání víz se podle něj nebude týkat studentů z Ukrajiny.

"Jdeme v tom hodně daleko," řekl Fiala. "Je potřeba prověřit, kdo tu je, z jakých důvodů," poznamenal. Připomněl, že Česká republika byla předmětem ruského útoku v případě výbuchu muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014, do kterého byli podle podezření českých bezpečnostních složek zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU.

Fiala též hovořil o tom, že Česko je připraveno na příliv ukrajinských uprchlíků, a to na všechny aspekty včetně bezpečnostních či zdravotních.

„Musíme bojovat s dezinformacemi,“ zdůraznil také. Rusko proti Česku vede dlouhodobě dezinformační válku, míní Fiala. Tuzemské internetové sdružení CZ.NIC po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení vlády v pátek zablokovalo osm dezinformačních webů. "Musíme mít odvahu to zastavit. To není svoboda slova, tady se ruská propaganda lživým způsobem snaží rozeštvávat společnost a útočit na nás formou nepravdivých informací. Je to placeno z Ruska, slouží tomu bohužel buďto vědomě, nebo nevědomě někteří lidé u nás," doplnil premiér.