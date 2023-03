Fiala ocenil informace od ÚZSI, vláda pro rozvědku chystá vlastní zákon

Praha - Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) poskytuje vládě velmi důležité informace, řekl při dnešní návštěvě sídla rozvědky premiér Petr Fiala (ODS). Po schůzce s ředitelem rozvědky Vladimírem Posoldou ocenil, jak se mu podařilo tajnou službu od říjnového nástupu stabilizovat. Kabinet pracuje na zvláštním předpisu, podle kterého by se úřad v budoucnu řídil. Nyní na rozdíl od zbývajících tajných služeb vlastní zákon nemá.

Fiala dnešní schůzkou uzavřel návštěvy trojice českých tajných služeb. Bezpečnostní informační službu (BIS) navštívil u příležitosti zveřejnění její výroční zprávy loni v říjnu, začátkem ledna pak jednal s vedením Vojenského zpravodajství (VZ). Také dnes činnost tajné služby pochválil. Zmínil, že o civilní rozvědce není na veřejnosti tolik slyšet, což je správné. "Nejlepší zpravodajská činnost je taková, o které se moc neví," uvedl.

Kabinet podle něj ale o činnosti ÚZSI ví velice dobře, získává od něj důležité informace. "Jsou zásadní pro mnohá naše rozhodování. Nemůžu být konkrétní, ale obecně lze říct, že úřad nám poskytuje exkluzivní informace ohledně bezpečnosti, energetické bezpečnosti, ekonomických zájmů či mezinárodního terorismu," uvedl. Úřad je podle něj respektovaným partnerem i v zahraničí.

Posolda je třetím ředitelem ÚZSI za poslední rok. Loni v červenci funkci šéfa rozvědky opustil po čtyřech letech Marek Šimandl, který zamířil do čela celní správy. Nahradil ho Petr Mlejnek, ale po necelých dvou měsících rezignoval kvůli stykům s podnikatelem Michalem Redlem, obviněným v korupční kauze Dozimetr. Bývalý náměstek pro operativní činnost Posolda je v čele ÚZSI od 6. října.

Fiala ocenil, jak se mu podařilo úřad po předchozím složitém období stabilizovat. "Je to vidět i na kvalitě zpravodajských informací," uvedl. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), pod jehož resort ÚZSI spadá, se Posolda stabilizaci služby věnuje s maximálním nasazením a s "kostlivci ve skříni" se vypořádává efektivně a systematicky.

ÚZSI se nyní řídí obecným zákonem o zpravodajských službách, do budoucna by měl stejně jako BIS a VZ dostat vlastní předpis. "Je potřeba, aby služba měla svůj vlastní zákon a některé věci, které fungují spíš zvykově, by dostaly legislativní oporu," uvedl Rakušan. Vnitro předpis s ÚZSI konzultuje. Podle plánu legislativních prací pro letošní rok by mělo ministerstvo spolu s ÚZSI předložit návrh zákona v prosinci.

Fiala také zmínil, že během letošního roku by se měla "významně posunout" snaha o obsazení orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb, se kterým zákony počítají od roku 2018. Je podle něj velmi obtížné sehnat osobnosti, které splňují všechny podmínky pro účast v komisi, včetně nejvyšší bezpečnostní prověrky na přísně tajné. Vláda Andreje Babiše (ANO) předloni v květnu schválila šestici uchazečů, mezi kandidáty byli především zaměstnanci ministerstev, ale i prezidentské kanceláře.