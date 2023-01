Fiala nemá žádný signál o úmyslu STAN vyměnit ministra Balaše

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) nemá žádný signál od hnutí Starostové a nezávislí (STAN), že by zvažovalo nebo navrhovalo výměnu některého z ministrů. Fiala tak na tiskové konferenci k hodnocení českého předsednictví v EU reagoval na dnešní informace webu Deník N, podle kterého vedení STAN zvažuje výměnu ministra školství Vladimíra Balaše. Podle nejmenovaných zdrojů serveru by Balaš jako odborník na ústavní právo a vysokoškolský pedagog mohl zamířit na Ústavní soud. O tom, kdo by ho v čele ministerstva nahradil, nemají Starostové jasno. Podle jejich předsedy Víta Rakušana by se případná rekonstrukce vlády musela týkat i jiných stran.

Balaš loni v červnu vystřídal v křesle ministra školství Petra Gazdíka (STAN). Ten rezignoval kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr, která se týká podezřelých obchodů zejména v pražském dopravním podniku.

Vedení STAN nyní podle Deníku N zvažuje, že ministra školství opět vymění. "Bude se to řešit v lednu. STAN zjišťoval, zda by byl Balaš průchozí jako ústavní soudce. Chtějí mu to nabídnout výměnou za to, že by ministerstvo školství opustil," řekl serveru nejmenovaný člen vlády. Podle zdroje z vedení STAN bude vládní koalice jednat o personálních změnách ve vládě po lednových prezidentských volbách.

Fiala podobné informace nezaznamenal. "Nemám žádný signál od STAN, že by uvažoval nebo navrhoval výměnu nějakého ministra," řekl dnes bez dalších podrobností premiér.

Balaš tvrdí, že jej o ničem takovém ještě nikdo neinformoval. „Já o ničem nevím, zatím jsme to neřešili," uvedl. Také podle předsedy Starostů Rakušana rekonstrukci vlády v současnosti neřeší. "Pokud by měla nějaká rekonstrukce vlády nastat, tak by se rozhodně netýkala jen ministra z hnutí STAN," řekl Deníku N.

Podle serveru nemá hnutí jasno v tom, kdo by Balaše v čele resortu nahradil. Mluví se podle něj například o poslanci Janu Berkim (STAN), Balašově náměstkyni Martině Bětákové (STAN) nebo o odborníkovi na vzdělávání ze společnosti EDUin Bohumilu Kartousovi. Možností je i výměna ministerstev. Člověk blízký vedení STAN Deníku N řekl, že do čela školství by se mohl přesunout dosavadní ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, kterého by vystřídal místopředseda Starostů Jan Farský.