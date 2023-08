Fiala: Navýšení rodičovské o 50.000 Kč odpovídá potřebám i možnostem rozpočtu

Praha - Navrhované navýšení rodičovského příspěvku o 50.000 korun odpovídá podle premiéra Petra Fialy (ODS) potřebě částku zvýšit a zároveň možnostem státního rozpočtu. Řekl to dnes novinářům. Na konci června ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) informoval o tom, že od 1. ledna příštího roku by měl být příspěvek navýšen na 350.000 korun, zároveň se na tři roky zkrátí doba jeho čerpání. Novelu posoudí Sněmovna.

Pevnou hranicí na nárok bude 1. leden 2024. Podle Fialy vždy musí existovat nějaká hranice, není ji jednoduché stanovit. "Musíme zohledňovat spoustu věcí, například i to, jaké jsou celkové podmínky pro rodiny s dětmi," poznamenal. Jednou z podmínek, aby ODS souhlasila se zvýšením rodičovské, podle Fialy bylo to, aby se zároveň začaly vytvářet co nejlepší podmínky pro návrat rodičů do zaměstnání.

"To, jak je teď navrženo navýšení rodičovské, odpovídá potřebám nějakým způsobem částku navýšit a současně možnostem, jaké státní rozpočet má," dodal předseda vlády.

Podle předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je důležité vnímat i to, že rodičovský příspěvek není jedinou pomocí, kterou rodiny s dětmi dostávají. Zmínila například "masivní pomoc státu, co se týče cen energií".

Co se týče toho, že navýšení příspěvku bude platit pouze pro děti narozené od ledna příštího roku, Pekarová Adamová uvedla, že je nutné nastavit nějakou hranici. Pro její stranu byla důležitá i debata o tom, kde se na navýšení příspěvku vezmou peníze, a zkrácení délky pobírání rodičovské.

Jurečka v červnu řekl, že loni vydal stát na rodičovský příspěvek 32,4 miliardy korun. Rodičovská se naposledy zvedla v roce 2020 o 80.000 korun na 300.000 Kč. Rodiče mohou teď sumu čerpat do potomkových čtyř let. Čím vyšší je měsíční částka, tím rychleji se suma vybere. Měsíčně je možné pobírat až 70 procent základu výdělku.