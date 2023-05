Fiala: Mero se dohodlo s akcionáři TAL na projektu rozšíření ropovodu

Praha - Česká společnost Mero se dohodla s akcionáři konsorcia TAL na projektu rozšíření Transalpinského ropovodu (TAL). Projekt by měl být dokončen v roce 2024, dohoda by se měla podepsat ještě v květnu. Na tiskové konferenci po dnešním jednání s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou to oznámil předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Podle dřívějšího Fialova vyjádření umožní úprava ropovodu navýšení dodávek ropy na sedm až osm milionů tun ročně. Náklady na technické úpravy, které toto umožní, se odhadovaly na 1,2 až 1,6 miliardy korun. Projekt je součástí snahy o nezávislost ČR na ruském ropovodu Družba. "(Projekt) je naprosto zásadní pro energetickou bezpečnost České republiky s cílem zbavit se závislosti na ruských fosilních palivech," poznamenal Fiala.

Ropovod TAL vede z italského Terstu do Německa a Rakouska. ČR je na něj napojená přes produktovod IKL, který začíná v bavorském Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na Transalpinský ropovod. Ten je napájen ropou, kterou do přístavu v Terstu přivážejí tankery z celého světa.

Předloni se do ČR dovezlo podle statistiky ministerstva průmyslu 6,8 milionu tun ropy, meziročně o 10,8 procenta více. IKL přepravil 51,2 procenta ropy, zbytek přepravil ropovod Družba.

Mero dříve uvedlo, že produktovod IKL má už teď dostatečnou kapacitu pro úplné zásobení ČR bez ropovodu Družba, ale na ropovodu TAL zatím dostatečná kapacita pro stoprocentní zásobování ČR ropu není. Ropovod zásobuje osm rafinérií ve třech zemích EU, včetně obou rafinérií v Česku.

Podle Fialy má také Itálie jeden z největších evropských trhů se zemním plynem a má zájem se stát středomořským uzlem pro dodávky plynu do Evropy. Pro Česko je to velmi důležité, debata se dnes vedla o konkrétních formách spolupráce, uvedl premiér.

Meloniová uvedla, že Evropa nesmí být energeticky závislá. Itálie má podle předsedkyně vlády velké projekty pro posílení soběstačnosti v zásobování energiemi.

Česko má zájem o širší vztahy s Itálií v obraně, energetice či kultuře

Česko má zájem prohloubit vztahy s Itálií v obraně, energetické bezpečnosti, kultuře nebo ve vesmírných technologiích. Po dnešním jednání v Praze s Meloniovou to na tiskové konferenci řekl Fiala. Meloniová ocenila českou solidaritu s uprchlíky z Ukrajiny napadené Ruskem. Itálie podle ní bude ve všech směrech Ukrajinu podporovat, dokud to bude nutné. Ukrajinci podle Meloniové mají evropskou budoucnost.

"Bavili jsme se o mezinárodní situaci, o strategické spolupráci do budoucna, o našich pozicích k evropské legislativě," řekl Fiala. S Meloniovou řešili například normu Euro 7, migraci, bezpečnostně-strategické otázky, obrannou spolupráci a energetiku.

Itálie podle ministerského předsedy patří mezi největší obchodní partnery ČR, vzájemný obchod loni dosáhl obratu téměř 18 miliard eur (přes 420 miliard korun). Podle Meloniové zhruba 3000 podniků investovalo v Česku a české podniky stále více investují v Itálii.

Fiala připomněl, že Česko nedávno uspořádalo prezentaci společností z obranného průmyslu v Římě pro zástupce italských ozbrojených složek a tamního ministerstva obrany. "Vidíme řadu příležitostí pro rozvoj spolupráce v oblasti bezpilotních prostředků, radarů, systémů elektronického boje, munice," konstatoval premiér.

Tématem jednání byla také reforma evropské azylové a migrační politiky. Meloniová podle Fialy v evropských orgánech přichází s řadou návrhů, které mají českou podporu. Během loňského českého předsednictví v Radě EU se podařilo pokročit ve vyjednávání o migračním paktu, je ale potřeba dospět k řešením rychle, protože situace je vážná, míní Fiala.

"Musíme dělat preventivní opatření. Jednou z věcí, která má i širší humanitární rozměr, je aktivnější a ráznější boj proti pašerákům lidí, převaděčům, těm, kteří zneužívají těžké životní situace těchto lidí," dodal premiér. Podle Meloniové je taktéž otázce nutné čelit ještě před hranicemi EU. Za důležité považuje také zaručit právo na příznivější podmínky k životu lidem, kteří utíkají ze svých zemí.